Zo is de Subaru BRZ een heerlijk dik apparaat - Autoblog.nl

Subaru laat de BRZ GT300 voor het eerst zien en aan dik krachtspul is er bij deze versie geen gebrek!

Het was dit jaar zo ver: de Subaru BRZ is volledig vernieuwd. Bij de vorige generatie was er ‘kritiek’ op het feit dat hij standaard vrij weinig power heeft. De nieuwe generatie heeft een grotere motor en dus ook ietsje meer pk, maar een turbo blijft nog achterwege.

Super GT

In Japan heeft Subaru een lekkere dikke BRZ onthuld. Het gaat om de Subaru BRZ GT300. Het ziet eruit als gewoon een heerlijk dikke GT-racer, maar het gaat technisch gezien om een toerwagen. De Super GT-serie, welteverstaan. In de jaren ’90 en ’00 was de gelijknamige topklasse de basis voor een hoop diverse raceauto’s. De Japanse usual suspects, maar ook auto’s als de McLaren F1 GTR, Lamborghini Diablo GTR en Aston Martin DBR9. De basis van de auto’s verschilt ook per merk. Japanners gebruikten hun bekende sportwagens, noem eens een Mazda RX-7 (FD), Nissan GT-R (R34) of Toyota Supra (A80). Lexus gebruikte ooit eens een IS sedan (foto onder). Die heeft helaas niet tegen Diablo’s geracet, maar dat had mogelijk kunnen zijn.

GT300

Net als bij de meeste vormen van autosport is er ook een ‘juniorklasse’. Deze heeft bij Super GT de naam GT300 gekregen. Voor die klasse heeft Subaru nu, nogal wiedes, de BRZ GT300 onthuld. Tenminste, deels.

In bovenstaande livestream maken ze de eerste details bekend. Mocht je Japans niet helemaal op niveau zijn: vooral de plaatjes tellen (vanaf ongeveer 1:54:48). Dan kun je ook even horen hoe het gaat klinken.

Motor?

De specs zijn nog even onduidelijk. De oude Subaru BRZ GT300 gebruikte de EJ20-motor met upgrades, dus naar alle waarschijnlijkheid heeft de nieuwe GT300 dezelfde FA24-boxer als de normale BRZ. Maar dan met een dikke bak extra power. In de oude zat namelijk 300 pk en dat getal zou niet veranderd zijn. Vooral de langdurigheid en efficiëntie van de nieuwe FA24 zou de GT300 een lekkere upgrade moeten maken.

Wanneer de BRZ GT300 officieel onthuld gaat worden is niet bekend, maar het zal niet lang meer duren.