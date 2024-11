1.000 kilometer actieradius met een EV? Het kan bijna

De elektrische auto hierboven komt akelig dichtbij de magische grens.

Natuurlijk, EV’s zijn qua rijbereik nog niet op het niveau van auto’s met dieselmotor. Toch gaan de ontwikkelingen snel. Zo moet er straks een solid-state batterij zorgen voor ruim 1.000 kilometer actieradius in een EV. Voorlopig moeten we het met de Lucid Air doen als range-koning. Eerder kon je al 883 kilometer ver komen. Nu doorbreekt het Amerikaanse bedrijf de grens van 900 kilometer. En niet zo’n beetje ook.

Lucid heeft het voorlopig enige model (totdat de Gravity echt komt) wat bijgepunt. Na de update is de Air Dream Range niet langer de versie met de grootste actieradius. Sterker nog, deze uitvoering zit niet meer in de configurator. Je kunt kiezen uit de smaakjes Pure, Touring, Grand Touring en Sapphire.

Actieradius van de Lucid Air

Wat een belangrijke invloed heeft op het rijbereik van deze EV zijn velgen. Wanneer je in de configurator de standaard 19-inch ‘Aero Range’-velgen houdt, komt de instapper 747 kilometer ver. Ga je voor de 20-inch (mooiere) ‘Aero Lite’-wielen, dan betaal je € 2.000 extra en lever je 39 kilometer actieradius is.

Hetzelfde gebeurt bij de overige varianten. De Touring komt 794 kilometer ver, of 730 met 20-inch velgen, of zelfs 677 kilometer met nog duurdere (4k extra) 21-inch velgen. Alleen bij de topversie, de Sapphire, maakt het niet uit welke wielen je pakt. De snelste (met 1.251 pk, een 0-100-tijd van 2 seconden en en top van 330 km/u!) komt altijd 694 kilometer ver.

Bijna 1.000 kilometer met een EV

Wie voor de Air gaat met de langste adem dient de Grand Touring uit te kiezen. Met 21-inch velgen haal je 817 kilometer en met 20-inch moet 882 kilometer te doen. Ook hier is de verstandige keuze om de kleinste velgen te pakken. Daarmee moet een rijbereik mogelijk zijn van 960 kilometer. 960 kilometer! Daarmee kun je (in theorie) op een volle batterij van Utrecht naar Parijs, er een croissantje scoren, en weer terug zonder te laden.

Prijzen van de Lucid Air

Het kost natuurlijk wel wat om de elektrische auto te hebben met het grootste bereik. De Grand Touring is dan ook de duurste van de mildere Airs. Vergis je echter niet: de GT krijgt 831 pk aan vermogen en knalt in 3,2 seconden naar de 100 km/u. De Touring doet het met 628 pk en de Pure krijgt 442 pk. Ook niet magertjes. Zijn de prijzen nog wat te hoog voor je? Wacht dan nog even tot de Model 3-concurrent van Lucid komt.

Lucid Air Pure: vanaf € 88.000

Lucid Air Touring: vanaf € 102.900

Lucid Air Grand Touring: € 132.900

Lucid Air Sapphire: € 255.000

Foto: Lucid Air gespot door @greyswiftlll via Autoblog Spots