Waterstof bestseller van Honda komt al in 2024

Dat is al heel erg snel! Honda komt al over 1,5 jaar met een waterstof bestseller in de vorm van de CR-V

Wat is het toch met Japanse automerken en elektrische auto’s? Ergens wil het namelijk nog niet helemaal lukken. De meeste merken hebben wel een of twee elektrische auto’s in de aanbieding, maar heel erg overtuigend is het niet. Qua range en prijs zijn veel auto’s niet erg competitief.

Daarbij zijn er ook een paar merken duidelijk met andere dingen bezig. Toyota is nog altijd aan het kijken naar hybride en heeft waterstof nog niet afgedankt. Honda heeft weliswaar de Honda e in de showrooms staan, maar die 1.500 kg wegende supermini is aan de straatstenen niet kwijt te raken. Zonde, want het is een leuk autootje.

Waterstof bestseller?

Nee, Honda denkt ook nog eventjes aan waterstof. Sterker nog, er komt een Honda op waterstof. En het is niet zoals bij Toyota een apart model dat erg hoog in de markt staat. Nee, Honda gaat een waterstofvariant uitbrengen van hun bestseller, de Honda CR-V.

De auto gaat gebouwd worden in het Performance Manufacturing Center in Ohio. Dat klinkt vreemd, maar is het niet. Ondanks de grote plannen zal de productie is vrij kleinschalig zijn. Vandaar dat de CR-V op waterstof gebouwd wordt in de fabriek war de Acura NSX van de band rolde.

Daarmee is er een leuke parellel met Toyota. De Toyota Mirai wordt namelijk geproduceerd in de Motomachi-fabriek waar de Lexus LF-A van de band liep. Leuk weetje waar je geen vrouw (M/V) door gaat versieren, maar je bent er een beter mens (m/v) door geworden.

Clarity

Ondanks dat de Honda CR-V een heel erg populaire auto is, verwacht Honda niet zoveel qua aantallen. Het zal ‘aanzienlijk’ minder zijn dan de reguliere versies. Nu moeten we daarbij aantekenen dat de CR-V in de VS een van de populairste auto’s is.

Wel verwacht Honda een heleboel van de Honda CR-V Hybrid, de helft van alle CR-V’s krijgt assistentie van een elektromotor. Wel lijkt de keuze voor een crossover een bewuste. De vorige waterstofauto van Honda, de Clarity FCEV was niet echt moeders mooiste.

Verder zijn er nog niet heel veel details bekend over de waterstof bestseller. Gelukkig hoeven we daar niet lang op te wachten. De nieuwe Honda CR-V op waterstof komt namelijk al in 2024 op de markt.

Of de auto naar Nederland komt is niet bekend. Een duurzaam georiënteerde crossover moet toch eigenlijk wel verkoopkansen hebben in ons land, nietwaar?

Via: Carscoops

Meer lezen? Dit zijn alle varianten van de Civic Type-R op een rij?