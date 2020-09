Gloednieuwe James Bond-trailer is hier - Autoblog.nl

De autoliefhebber komt niets tekort als we de nieuwe trailer van No Time To Die zo bekijken.

De nieuwste Aston Martin-reclame James Bond-film was uitgesteld, maar heeft nu weer een datum: 12 november. Over ruim twee maanden is het dan eindelijk zo ver. Om het wachten iets draaglijker te maken deelt Universal Pictures vandaag een gloednieuwe trailer van No Time To Die.

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten wordt No Time To Die de allerlaatste James Bond-film met Daniel Craig in de hoofdrol (alhoewel, never say never). Dat alleen al is reden genoeg om deze film niet te missen. Omdat we een autowebsite zijn zullen we niet gaan speculeren over een opvolger van Craig, maar zullen we het bij de auto’s houden.

Daarvan zijn er genoeg te zien in No Time To Die. In de nieuwe trailer van No Time To Die komt een breed spectrum aan auto’s voorbij vliegen. Uiteraard spelen een zeker Brits sportwagenmerk daarbij een belangrijke rol. Waar er vroeger één Aston Martin in beeld kwam, verschijnt er tegenwoordig een heel scala aan Aston Martins. Er zijn ergere vormen van product placement, zullen we maar zeggen.

Het mooie is dat er zowel oude als nieuwe modellen voorbijkomen. De iconische DB5 maakte al zijn comeback in Skyfall en zal nu opnieuw in actie komen. Ook valt er een V8 Vantage uit 1987 te spotten in de trailer. Tegelijkertijd verschijnt de nieuwe DBS Superleggera en de Valhalla, die nog niet op de markt is, op het witte doek.

Ook Land Rover heeft weer een deal weten te sluiten met de filmmakers. De nieuwe Defender wordt gebruikt waarvoor hij gemaakt is in de film. Zie je toch liever een Italiaanse auto afgeragd worden? Goed nieuws, dat is precies wat er gedaan wordt met een Maserati Quattroporte IV.