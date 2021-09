Voel je een James Bond-schurk in de Defender Bond Edition

Tere ere van de nieuwe James Bond-film komt Land Rover met een Defender die een sinister tintje heeft.

De James Bond-films kun je gerust beschouwen als de beste autoreclames aller tijden. Aston Martin is nu onlosmakelijk verbonden met misschien wel het meest iconische personage uit de filmgeschiedenis. Iets waar andere automerken alleen maar van kunnen dromen.

Toch zijn er ook andere merken die een graantje mee willen pikken. Na uitstapjes is naar Lotus en BMW is Bond inmiddels weer geruime tijd terug bij Aston Martin. Daar valt dus niet zoveel te halen voor andere merken. De schurken moeten echter ook ergens in rijden. Dat is waar Land Rover kansen zag.

In de laatste James Bond-film bleek daarom dat Land Rover opeens het favoriete automerk was van de schurken. Zodoende was er een reeks sinistere zwarte Defenders en Range Rovers te zien in Spectre.

Ook in No Time To Die zal Land Rover weer acte de présence geven op het witte doek. Inmiddels is er een gloednieuwe Defender, dus uiteraard grijpt Land Rover deze gelegenheid aan om dit model in de schijnwerpers te zetten.

We weten in ieder geval alvast dat de auto’s een spectaculaire sprong van 30 meter zullen maken in de film. Verder is het nog een verrassing wat voor rol de Land Rover’s precies zullen spelen in No Time To Die. De film is namelijk nog altijd niet in bioscopen te zien. Als dit zo doorgaat moet Daniel Craig de première straks met een rollator bezoeken, maar dat geheel terzijde.

Om maximaal een slaatje uit te slaan uit deze film komt Land Rover nu alvast met een special edition: de Land Rover Defender V8 Bond Edition. Inderdaad, deze is gebaseerd op de dikste versie van de Defender, met de 525 pk sterke V8.

Dat is ook meteen het hoogtepunt van de auto, want de speciale aankleding heeft – net als de meeste Bond girls – weinig om het lijf. De Defender Bond Edition moet het hebben van zwarte details, blauwe remklauwen, 007-badges en 007-instapverlichting. En niet te vergeten: een ‘exclusieve opstartanimatie’ van het infotainmensysteem.

Land Rover bouwt 300 stuks van de Defender Bond Edition. Dat zijn er genoeg om er ook een aantal naar Nederland te laten komen. Aangezien het de V8-versie betreft, moet je wel aardig diep in de buidel tasten als Nederlander. De Defender Bond Edition kost hier namelijk – hou je vast – €218.428. Dan heb je de 90-uitvoering, voor een bescheiden meerprijs van €5.400 heb je de Defender 110 in 007-trim. Dan praat je dus over €223.837.