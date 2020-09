Jeep presenteert Grand Wagoneer en hybride Wrangler - Autoblog.nl

Jeep grijpt terug naar het verleden en bereid zich tegelijkertijd voor op de toekomst.

Dubbel nieuws vanaf de andere kant van de Atlantische Oceaan. Jeep herstelt om te beginnen een legendarische naam weer in ere met de Grand Wagoneer. Dit wordt het nieuwe vlaggenschip. Disclaimer: het is nog een concept. Daarnaast presenteert Jeep ook de Wrangler 4xe. Dat is de Wrangler zoals we die kennen, maar dan in plug-in hybridevorm.

Jeep Grand Wagoneer

We beginnen maar met het meest spannende model van de twee: de gloednieuwe Jeep Grand Wagoneer. Het is officieel nog een concept, maar de auto ziet eruit alsof hij morgen in productie kan. Jeep heeft grote plannen, want het is de bedoeling dat er een heel scala aan modellen verschijnen onder de naam Wagoneer. Naast de Grand Wagoneer zal er ook een normale Wagoneer komen.

Jeep plakte deze naam voor het eerst in 1962 op een auto. Sindsdien is het uitgegroeid tot een iconische naam. In 1984 debuteerde de Grand Wagoneer. Dit model bleef tot 1993 in productie. Na een afwezigheid van zo’n 28 jaar zal de naam volgend jaar een comeback maken.

Omdat het een concept betreft heeft Jeep nog geen technische details paraat. Wel vermelden ze dat de Grand Wagoneer Concept over een plug-in hybride aandrijflijn beschikt.

Met het zwarte dak en het welbekende front weet Jeep het model goed te onderscheiden van concurrenten als de Cadillac Escalade en de Lincoln Navigator. Als ze de Grand Wagoneer echt onderscheidend wilden maken had Jeep er eigenlijk nog wat hout aan toe moeten voegen, maar zo nostalgisch zijn ze nu ook weer niet.

In het interieur zien we schermen, schermen en nog een schermen. Naast het digitale instrumentarium en twee centrale schermen in de middenconsole is er ook nog een apart scherm voor de bijrijder. De achterpassagiers zijn ook niet vergeten, met twee schermen achter de voorstoelen en een scherm in de middenconsole.

Jeep Wrangler 4xe

Dan was er dus ook nog de Wrangler 4xe. Dit model stond in januari al op de CES, maar technische details waren tot op heden nog niet bekend. Jeep biedt momenteel al de Renegade en de Compass als PHEV aan. Compacte en SUV’s en een hybride aandrijflijn zijn ten slotte geen vreemde combinatie. Bij een ouderwetse terreinwagen als de Wrangler is dat toch een beetje onwennig. Desondanks is nu ook de Wrangler aan de beurt.

De Wrangler 4xe beschikt over een 2,0 liter viercilinder turboblok en twee elektromotoren. Bij elkaar is dit goed voor 375 pk. Puur elektrisch kom je 40 kilometer ver. Ook handig als je geruiloos een leeuw wilt naderen op safari.

De Wrangler maakt ergens in 2021 zijn opwachting, ook op ons continent. De productieversie van de Jeep Wagoneer en Grand Wagoneer zullen eveneens volgend jaar op de markt verschijnen.