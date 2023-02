Peugeot 3008 en 5008 nu 15% zuiniger (hoe dan?)

De Peugeot 3008 en 5008 zijn nu veel zuiniger dan voorheen. Hoe krijgen ze het voor elkaar?

Het is zo maf. Auto’s moeten zuiniger, schoner en efficiënter worden. Tegelijkertijd wil niemand in een zuinige, schone en efficiënte auto rijden. De hele wereld wil namelijk graag een crossover of SUV. En ondanks dat sommige SUV’s verrassend aerodynamisch zijn, zijn ze bijna allemaal groter en zwaarder dan de sedan of hatchback waar ze van afgeleid zijn.

En eerlijk is eerlijk, die SUV’s worden ook zuiniger en schoner. Dat is met deze aangepaste Peugeot 3008 en 5008 ook het geval. Volgens het persbericht zelfs 15% zuiniger dan voorheen! Dat is een flinke afname, niet eentje die je kunt realiseren met en andere supersmalle band ofzo.

Extra elektromotor

Wat hebben ze gedaan bij Peugeot? Simpel, ze hebben een kleine elektromotor toegevoegd. Het is een zogenaamde 48V-generator. Dit is een kleine unit die tegen de transmissie aan zit. De kleine motor is goed voor 28 pk en 55 Nm. Dat is niet heel erg veel, maar het is net als met andere objecten hoe je het gebruikt.

In dit geval assisteert de elektromotor bij het wegrijden. Dat is namelijk precies waar een verbrandingsmotor enorm inefficiënt is. Aan boord is een piepkleine accu van 0,9 kWh (en dan ronden we het naar boven af).

Dat is dan ook nog eens de brutocapaciteit. Nette heb je 432 Wh tot je beschikking. Uiteraard is dat heel erg weinig, maar het is perfect voor de kleine duw in de rug bij het wegrijden. Het is wel effectieve ondersteuning, want Peugeot verwacht dat je in stedelijke gebieden 50% op de elektromotor kunt doen.

Met regeneratief remmen (en de verbrandingsmotor uiteraard) kun je de accu vervolgens weer ietsje bij laden. Het voordeel is dan wel dat het extra gewicht heel erg beperkt is ten opzichte van een hybride, plug-in hybride of volledig elektrische auto.

Meer vermogen voor Peugeot 3008 en 5008 1.2

Het systeemvermogen stijgt nu van 130 pk naar 136 pk, precies 100 kW. Het systeem koppel bedraagt nu 230 Nm. Tijdelijk is er – dankzij de elektromotor – een overboost van 13 pk.

De nieuwe motoren zijn in eerste instantie leverbaar voor de Peugeot 3008 en 5008 die nu de toevoeging ‘Hybrid’ krijgen. Prijzen zijn niet bekend, maar gezien de lagere uitstoot zou het zo maar eens kunnen dat ze in Nederland juist iets goedkoper zullen zijn.

De PureTech 136 Hybrid vervangt de reguliere PureTech 130. Peugeot kodnigt ‘m nu aan voor de 3008 en 5008, maar ook andere Peugeots met deze motor zullen de PureTech 136 gaan krijgen. Dat betekent dat je ‘m ook kunt bestellen in de 208, 308, 408 en 2008. En uiteraard zullen andere PSA-, eh, Stallantis-merken volgen.

Meer lezen? Dit zijn 8 gave en recente Peugeot Concepts op een rij!