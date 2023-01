Peugeot vergroot EV-aanbod enorm

Niet onverstandig, maar toch goed om te weten dat Peugeot het EV-aanbod vergroot.

Als het gaat om elektrische auto’s heeft Peugeot zijn zaakjes goed voor elkaar. Met name de Peugeot e-208 is een enorm succes. Ook is er een Peugeot e-2008 voor mensen die een avontuurlijk leven leiden. Daarnaast zijn er diverse bedrijfswagens die geheel elektrisch zijn én staat de e-308 op stapel. Op zich niet verkeerd, maar er is ruimte voor meer, aldus Peugeot.

Peugeot vergoot zijn EV-aanbod de komende jaren. Dat meldt Peugeot CEO Linda Jackson aan Autocar. De eerste is de genoemde elektrische variant van de Peugeot 308. Daarna komt er een elektrische 408, de coupé-SUV van Peugeot. Ook voor de 3008 en 5008 staan elektrische varianten in de planning.

Inception

Dan is er uiteraard ook een omissie en dat is de Peugeot 508. Daar zal geen volledig elektrische variant meer van komen. Dat komt door de al wat hogere leeftijd van de auto, relatief gezien. Of de 508 überhaupt een opvolger krijgt, is ook nog maar de vraag. Veel concurrenten hebben het traditionele D-segment al de rug toegekeerd.

De rest van de elektrische auto’s komt dus tussen nu en 2025. Al die auto’s staan op het bekende CMP- of EMP2-platform. Daarna zal de ‘Inception’-periode aanbreken. Peugeot lanceerde op de CES in Las Vegas onlangs de Inception-concept car. Die auto staat model voor alle Peugeots die gaan volgen vanaf 2025. Ook de technische basis is nieuw, de elektrische Peugeots zullen van 2025 op het STLA-platform staan.

Peugeot vergroot EV-aanbod, maar vernieuwt ‘m niet

Verwacht de komende jaren dus wel een hoop nieuwe modellen, maar verwacht geen nieuwe baanbrekende techniek. Volgens Autocar zal Peugeot gebruik blijven maken van de huidige techniek qua motoren en accupakketten.

Wel is het mogelijk dat deze elektromotoren en accupakketten en kleine update krijgen voor iets meer vermogen en range, zeker voor de grotere modellen. Concrete specificaties wil Peugeot nog niet verklappen, maar ze zijn ermee bezig.

