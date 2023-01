Peugeot e-3008 komt volgend jaar, met 700 (!) km range

Peugeot ontvouwt hun (nabije) toekomstplannen en die klinken veelbelovend.

Je wist het waarschijnlijk niet maar vandaag is een bijzondere dag. Voor Peugeot dan. Het is namelijk ‘e-Lion Day’. Op deze dag doet Peugeot hun toekomstplannen uit de doeken. Dit gaat niet alleen over verre toekomstmuziek, maar ook over de concrete modellen die binnenkort komen.

Peugeot wil in een rap tempo al hun modellen elektrisch maken, daarom komen ze in de komende twee jaar met vijf nieuwe EV’s. Let wel: daarbij tellen ze ook de e-308 en e-308 SW mee en die zijn al onthuld.

Dan blijven er nog vier Peugeot’s over die nog niet elektrisch zijn. Dat zijn de 408, 3008, 5008 en 508. Die krijgen ook allemaal een volledig elektrische variant, behalve de 508. Maar die gaat waarschijnlijk na verloop van tijd verdwijnen. Dit wisten we overigens allemaal al.

Peugeot geeft vandaag echter ook alvast wat informatie vrij over de nieuwe e-3008. Dit klinkt heel interessant, want die auto komt op een gloednieuw platform te staan: het STLA Medium-platform. De e-3008 wordt het eerste model op deze nieuwe Stellantis-architectuur.

Peugeot 3008 Peugeot 5008 Peugeot 408

Dit betekent dat er een flinke stap voorwaarts wordt gemaakt qua specificaties. Peugeot belooft een actieradius tot wel 700 km, wat serieus de moeite is. De Mercedes EQS en Lucid Air zijn momenteel de enige EV’s met meer dan 700 km range. De Peugeot e-3008 zal in drie verschillende varianten komen, waaronder een versie met twee elektromotoren. Ook dat wordt een primeur voor Stellantis.

Over de Peugeot e-5008 laten de Fransen nog niks los, maar die zal op hetzelfde platform komen te staan, gokken we zo. Reken er dus op dat deze vergelijkbare specificaties zal hebben als de e-3008.

De Peugeot e-3008 staat als eerste op de planning. Die komt in de tweede helft van volgend jaar. De e-5008 zal “kort daarna” zijn opwachting maken. Daarna volgt op een zeker moment dus ook nog de e-408.

Peugeot wil in 2025 een 100% elektrisch aanbod hebben, dus tegen die tijd moet de e-408 gearriveerd zijn. Met een 100% elektrisch aanbod bedoelen ze dat er van al hun modellen een elektrische variant is. Je kan dan nog wel gewoon Peugeot’s met een verbrandingsmotor kopen. In 2030 moet ook dat afgelopen zijn. Dan wil Peugeot echt alleen nog maar EV’s verkopen.