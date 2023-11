Betrouwbare eerste funauto voor 5K – AB Advies

We gaan voor Autobloglezer Dennis op zoek naar een betrouwbare eerste funauto.

Een eerste auto uitzoeken is het leukste wat er is. Eindelijk je felbegeerde roze papiertje waardoor je eindelijk vrijheid hebt om te gaan en staan waar je wil. Geniet ervan zolang het kan.

Dennis heet al een paar jaar geleden zijn rijbewijs gehaald, maar het is nu tijd voor een auto. Daar was het niet van gekomen. Naast zijn studie heeft werkt hij drie dagen fulltime bij de lokale bouwmarkt. Daardoor heeft hij geld bij elkaar gesprokkeld om een auto te kunnen kopen, te onderhouden en een beetje te kietelen. Hij heeft dat al gebudgetteerd. Ongeveer 5.000 euro voor de auto, 1.500 voor achterstallig onderhoud en wat er eventueel overblijft gebruiken voor upgrades die onder preventief onderhoud vallen. Denk aan schroefset of velgenupgrade met nieuwe banden.

Betrouwbare eerste funauto

Dennis is nog jong (22) en heeft zijn rijbewijs nog niet heel erg lang. Dus het moet zeker geen Mercedes-AMG A45S of zo worden. Sterker nog, in veel opzichten moet het dat juist niet worden. Het moet namelijk echt betrouwbare eerste funauto zijn die alle andere aspecten van leuk autorijden vertegenwoordigt. Gezien de brandstofkosten, verzekeringskosten én de onderhoudskosten is het ook lekker als het gewicht lekker laag blijft.

Kortom, de wensen en eisen van Dennis voor een betrouwbare funauto kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s Geen Koop / Lease Koop Zakelijk / privé Privé Budget Maximaal 5.000 (de rest voor onderhoud en upgrades) Kilometrage 15.000 per jaar denk ik, misschien iets meer Brandstofvoorkeur Benzine graag! Reden aanschaf Eerste auto! Gezinssamenstelling Niet dat ik weet Voorkeursmodellen: Japans, licht en fun No-go Onbetrouwbaar (Duits en Frans dus), zware auto’s

Hoe komen wij aan de getallen?

Verbruik: via Spritmonitor, prijs United Consumers (€2,16 p/l Euro95)

MRB: Provincie Utrecht (via belastingdenst)

Verzekering: 21 jarige jongeman, 0 schadevrije jaren, WA+

Suzuki Swift Sport (RS)

€ 4.999 (particulier)

2009

150.000 km

Wat is het?

Een extra hete Suzuki Swift en een perfecte betrouwbare eerste funauto. Met de Suzuki Ignis Sport kregen we al een leuk voorproefje van wat Suzuki Sport kon doen met een kleine hatchback en met de Swift Sport pakte dat extra goed uit. Het is niet zomaar een iets sportievere Swift. Zo heeft de Swift Sport bijvoorbeeld een extra steviger en stijver koetswerk (ja, echt), dikke sportstoelen en afwijkende bodykit. Je krijgt zelfs – heel stoer – twee vuistdikke uitlaten, eentje links en eentje rechts.

Hoe rijdt het?

Dit is zo’n auto die op papier minder snel is dan op asfalt. Dat komt omdat we achterlijke maatstaven hanteren om de snelheid aan te duiden. De Swift Sport is een lichte auto met een hoogtoerige 1.6 viercilinder (atmosferisch uiteraard) en een heerlijk schakelende transmissie, waardoor je altijd bezig bent om de motor in het goede toerengebied te houden.

Kosten Suzuki

Verbruik: 1 op 12,77

Brandstof: € 212 p.m.

Gewicht: 1.005 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 37 p.m.

Verzekering: € 110 p.m.

Totale kosten per maand: € 359 p.m.

Onderhoudsprognose

Over het algemeen zijn Suzuki Swifts erg betrouwbaar. Er piept en kraakt nog weleens wat en er zijn wat kleine afwerkingsmissers. Nou ja, missers: vergeet niet dat een normale Suzuki Swift destijds voor 12 mille voor je deur stond. Dus een prima autootje dus, zorg er wel voor dat je een exemplaar waar een beetje voor gezorgd is. Net als bij andere Japanse auto’s willen sommige eigenaren zijn zich rijk rekenen en verwarren ze APK met onderhoud. Check hier het Swft-aankoopadvies van @wouter.

Afschrijvingsprognose

Ja, niet echt eigenlijk. Deze auto’s zijn al heel erg lang 5.000 euro. Je kunt ze voor minder vinden, maar dan hebben ze aanzienlijk meer kilometers gelopen of zijn ze in niet al te beste staat.

Mazda MX-5 1.8i (NB)

€ 5.000 (particulier)

2000

142.000 km

Wat is het?

Miata is always the answer. De Mazda MX-5 biedt namelijk alles dat je wenst van een auto en is een beetje het symbool voor een betrouwbare eerste funauto. De MX-5 is een roadster met achterwielaandrijving, zoals het hoort. De focus ligt meer op handling en balans dan snelheid in een rechte lijn. Het is de best verkochte sportwagen ter wereld, maar ‘mensen’ als Peter Griffin vinden het geen sportwagen, en vele anderen vinden ‘m ook te langzaam. Ten opzichte van een M3 is deze Mazda traag, maar in dit gezelschap komt ‘ie meer dan uitstekend mee.

Hoe rijdt het?

Briljant, simpelweg briljant. Alle belangrijke kenmerken van het auto rijden zijn namelijk aanwezig. Gas geven met een directe respons, de besturing is direct en biedt feedback, daarnaast is de balans is geweldig. Dit zijn daardoor heel erg leuke auto’s om mee te spelen. Zeker in vergelijking met moderne hot hatches is dit een verademing. Ja, het is (veel) trager, maar tegenwoordig is snelheid nog de enige troef die moderne auto’s lijken te hebben.

Kosten Mazda

Verbruik: 1 op 11,75

Brandstof per maand: € 230

Gewicht: 1.000 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 37 p.m.

Verzekering: € 125 p.m.

Totale kosten per maand: € 392 p.m.

Onderhoudsprognose

Japans, dus heel erg betrouwbaar. Je kent het wel. Maar we hebben het nu wel over 20 jaar oude auto’s en daar mankeert nog weleens wat aan. Een belangrijk punt is roest, want zeker bij auto’s die niet altijd in de garage hebben gestaan kan het flink opspelen. Gek genoeg komt het probleem bij de generatie hierna (NC) nog hardnekkiger voor. Ook hier is het zaak om al het onderhoud te checken. Zeker bij dit soort oudere auto’s wil het er nog weleens bij inschieten, vooral als er niet enorm veel mee gereden wordt.

Afschrijvingsprognose

Niet. Als je ‘m particulier koopt en niet al te veel ermee rijdt, zul je nauwelijks afschrijven. Houd er echter wel rekening mee dat het land volstaat met MX-5’jes. Dus als je geen afschrijving wil hebben, moet je er wel goed voor zorgen om ‘m mooi te houden.

Mitsubishi Colt CZT (Z30)

€ 4.999

2007

195.000 km

Wat is het?

Een bommetje uit Born, want de Mitsubishi Colt komt namelijk uit Nederland. Er is een groot verschil tussen de verstandige (en verrassend ruime) Colt vijfdeurs en deze driedeurs CZ3, die in topuitvoering CZT heet. Het is namelijk het topmodel van de Colt-reeks en heeft een 1.5 turbomotor die in de verte verwant is aan de motor in de Lancer Evolution. Mocht je opvoerplannen hebben, het is niet zo moeilijk om hier 200-250 pk uit te halen. Een leuke niet alledaagse betrouwbare eerste funauto, dus.

Hoe rijdt het?

Heel erg vermakelijk. Zo’n verfijnd machientje als de Swift is de Colt niet. Het lijkt niet zo’n groot verschil, 125 pk tegen 150 pk. Maar bij de Swift moet je het er echt uitwringen en de Colt levert het vrij snel en eenvoudig. De ervaring wordt meer bepaald door de voorwaartse drang. Het is wel een ouderwets turbomotortje, dus gezegend met een flink turbogat. Maar, dan gaat de auto er ook echt serieus vandoor.

Kosten Mitsubishi

Verbruik: 1 op 12,87

Brandstof per maand: € 210 p.m.

Gewicht: 1.045 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 37 p.m.

Verzekering: € 130 p.m.

Totale kosten per maand: € 377

Onderhoudsprognose

Het is een Mitsubishi, dus je hoeft bijna nergens bijna op te letten. Het zijn voornamelijk van die ‘oh gut ja’ dingen. Denk aan de accu’s die standaard nogal matig waren (alhoewel de meeste hebben ‘m al een nieuwe Varta gegeven). Het enige waar je even op moet letten zijn de koelvloeistof-lekkages, want dat komt meestal vanuit het reservoir van het koelvloeistofreservoir, met name deze vroege exemplaren hebben er last van. Check voor de volledigheid hier het Mitsubishi Colt aankoopadvies.

Afschrijvingsprognose

Het grote probleem is dat bijna niemand de auto kent. En de kenners die ‘m kennen, hebben er al vaak eentje. Dat drukt de prijzen enigszins, maar net als bij de Suzuki is het altijd 2-3 mille waard als je de conditie een beetje op pijl houdt en misschien wel meer.

YOLO: Daihatsu Copen Type S (L880K)

€ 4.750

2004

115.000 km

Wat is het?

Alsof iemand het design van een New Beetle Cabrio via de raboscanner gekopieerd heeft. De Copen is wel een leukere auto dan de New Beetle. De Copen is enkel en alleen voor de fun bedoeld. Het is namelijk echt een geweldige auto om op je locatie te hebben in je huis aan de Middellandse Zee, maar niet zozeer om erin naartoe te rijden. In Nederland zijn er twee versies geleverd. In eerste instantie de originele Japanse Copen. Die had een 660cc turbomotor (wel een viercilinder) en het stuur aan de rechterkant. Later arriveerde er een Copen met een atmosferische 1.3 en het stuur aan de goede kant. Althans, zo noemt @jaapiyo de linkerkant, althans.

Hoe rijdt het?

Heel erg leuk en heel erg goed zijn niet de twee zelfde dingen. Dat is belangrijk om te weten bij het zoeken naar een betrouwbare eerste funauto, want een Copen met 660 cc motor en het stuur aan de verkeerde kant besturen, vereist opperste concentratie. Het is echter wel een leuke bezigheid. Je moet namelijk dat motortje ‘aan de kook’ houden en tegelijkertijd met je linkerhand schakelen. Dat is net zoals als dat je met je linkerhand een garde bedient. Het is dus gewoon even wennen, net alsof iemand, eh, met de garde bezig is. Dat gezegd hebbende, het is wel FUN! De auto is zo licht dat je daadwerkelijk bij het kartgevoel in de buurt komt waar MINI graag over sprak bij hun nieuwe Countryman. Hard gaat zo’n Copen niet, overigens, maar dat maakt niet.

Kosten Daihatsu

Verbruik: 1 op 13,76

Brandstof per maand: € 197

Gewicht: 830 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 21 p.m.

Verzekering: € 100 p.m.

Totale kosten per maand: 318

Onderhoudsprognose

Het is een Daihatsu, dus het valt reuze mee met wat er mis kan gaan? Let goed op het cabrio-aspect van de auto: dus lekkages, elektronica, of het dak goed functioneert en dergelijke. Houd er ook rekening mee dat Daihatsu al een tijdje geen auto’s meer verkoopt in Europa, dus sommige onderdelen kunnen lastiger zijn om te bemachtigen.

Afschrijvingsprognose

Het probleem is die 1.3 met het stuur aan de goede kant. Die auto maakt deze een beetje overbodig. In dit geval begin je vanaf 5 mille, maar dat is eigenlijk dus aan de hoge kant. Je vindt ook Copens voor ietsje minder. Nu is de markt voor RHD-auto’s minder beperkt dan je zou denken.

Conclusie betrouwbare eerste fun-auto

Het grote probleem is dat heel veel auto’s simpelweg te veel wegen om leuk te zijn. Gelukkig zijn er voldoende licht gewicht Japanse fun-mobielen die net eventjes wat meer bieden. In principe moet je gewoon voor de MX-5 gaan. Deze auto kun je prima elke dag gebruiken en er is nu alleen ruimte voor één vriendin. Dus gewoon doen. Als het per se een hatchback moet zijn, dan is de Suzuki het leukste totaalpakketje, alhoewel de Colt een spannend alternatief is als je wat vaker op de snelweg rijdt.