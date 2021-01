Gloednieuwe Tesla Model 3 ruit springt bij aflevering - Autoblog.nl

Je Tesla Model 3 net afgeleverd gekregen en opeens springt de ruit spontaan. Bizar, maar de realiteit voor deze eigenaresse.

Als je een nieuwe auto geleverd krijgt, dan mag je er vanuit gaan dat alles netjes in orde is. Zeker als de verkoper er helemaal mee naar je huis is gereden. Niet alleen in Nederland gelden momenteel strenge regels met betrekking tot het afleveren van een auto. Ook elders in de wereld verloopt het proces anders dan gebruikelijk.

Zo kreeg ook een kersverse eigenaresse van een Tesla Model 3 Standard Range Plus in Californië haar auto thuis netjes geleverd door Tesla. So far so good. De aflevering vond plaats op de avond van 1 januari 2021. Een goed begin van het jaar met een nieuwe auto. Zou je denken tenminste.

Diezelfde avond gebeurde er iets heel opmerkelijks. Terwijl ze met haar zus in de gloednieuwe auto zat, knalde de zijruit van het rechter achter portier eruit. Beide dames schrokken zich kapot en dachten dat er op de auto werd geschoten. Niets blik minder waar, de ruit sprong uit zichzelf.

De eigenaresse heeft geen videomateriaal van de gebeurtenissen, maar deelde wel enkele foto’s met InsideEV’s. Helaas voor Tesla is dit niet de eerste keer dat zoiets voorkomt. In het verleden zijn er vaker ruiten spontaan gesprongen van auto’s van het merk. Bij twee gevallen werden de incidenten op video vastgelegd.

In de tussentijd is de eigenaresse van de Tesla Model 3 Standard Range Plus in afwachting van een nieuwe ruit. Onderzoek moet uitwijzen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Feit is dat iets niet in orde was met deze Tesla. Er zal uitgezocht moeten worden of dit met de productie of assemblage is fout gegaan, of dat de ruit zelf niet in orde was.