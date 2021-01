Racestuur á 5.000 euro werkt ook in echte BMW M4 GT3 - Autoblog.nl

Van de simulatie naar het echte werk met één en hetzelfde racestuur, dat kan met de nieuwe BMW M4 GT3.

Een gave ontwikkeling met de nieuwe BMW M4 GT3 is dat het racestuur is ontwikkeld in samenwerking met Fanatec. Je weet wel, dat bedrijf dat stuurtjes maakt voor race simulatoren. Het stuurwiel van de M4 GT3 is zo gemaakt dat je deze voor zowel games als voor de echte auto kunt gebruiken.

Er zijn geen modificaties nodig om het stuur van de auto naar de simulator mee te nemen en andersom. In een interview met BMWBlog zegt Thomas Jackermeier, CEO van Fanatec, dat deze stap is gezet om de wereld van eSports en het echte racen dichterbij elkaar te brengen.

Het idee is natuurlijk ook wel erg gaaf. Dat een racestuur uit een echte auto 1-op-1 werkt in combinatie met een racegame als bijvoorbeeld iRacing. Natuurlijk is het stuurwiel geen prijspakker bij de Intertoys. Een exacte prijs is niet bekendgemaakt, maar deze zal ergens onder de 5.000 euro uitkomen.

Mede door het coronavirus zijn simulatie racen en eSports belangrijker dan ooit geworden. Met zaken zoals het bijzondere BMW M4 GT3 racestuur neemt men de wereld van simulatie racen ook steeds serieuzer. Uiteindelijk blijft er altijd een kloof tussen virtueel en echt racen. De G-krachten en het snelheidsgevoel tussen het echte werk en een simulatie zul je nooit met elkaar kunnen vergelijken.