GMC Hummer EV in 10 minuten uitverkocht - Autoblog.nl

Een combinatie van nostalgie en moderne technologie? Wie zal het zeggen, maar de deze week gelanceerde GMC Hummer EV is nu al een topper.

Je had de enorme en brute Hummer H1, later kwam de veel modernere H2 en het werd nog een maatje kleiner met de H3. Uiteindelijk was de koek op voor de Amerikaanse autofabrikant. GMC heeft het merknaam opnieuw leven ingeblazen door een elektrische variant aan te kondigen.

Uitverkocht

En de officiële onthulling van de auto vond deze week plaats. Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) werden de orderboeken geopend voor de GMC Hummer EV Edition 1. Men wist niet snel genoeg op die orderknop te rammen, want in slechts 10 minuten was de auto uitverkocht. Het is niet bekendgemaakt hoeveel exemplaren van de Edition 1 worden gemaakt. Maar let wel, het is geen goedkoop ding. Prijzen beginnen in de Verenigde Staten bij 112.595 dollar. Toch knap dat ze ondanks de hoge vanafprijs het ding meteen goed weten te verkopen.

Als je kijkt naar het uiterlijk van de GMC Hummer EV, dan zijn de vergelijkingen met de H1, H2 en H3 ver te zoeken. Het is met name een mooie marketing troef geweest om de Hummer-naam af te stoffen. En dat heeft tot nu toe prima uitgepakt.

Varianten

Naast een First Edition die in de herfst van 2021 op de markt verschijnt, komen er ook een andere varianten van de GMC Hummer EV. De eerste heet EV 3X en arriveert in het najaar van 2022 op de markt. Deze is met een prijskaartje van 99.995 dollar ook wat voordeliger geprijsd in vergelijking met de First Edition. De line-up zal vervolgens tot en met 2024 uitgebreid worden met nieuwe varianten. Het gaat hier om de EV 2X (89.995 dollar) en de EV 2 (79.995 dollar).