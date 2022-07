Rivian ontslaat honderden medewerkers

De economische gevolgen hakken er ook zwaar in bij Rivian, een ontslagronde is onvermijdelijk.

Rivian is niet het eerste en ook niet het laatste bedrijf dat gebukt gaat onder de huidige economische gevolgen. Diverse Amerikaanse bedrijven hebben ontslagrondes aangekondigd om het hoofd boven water te houden. Coinbase, Netflix en nu ook Tesla-concurrent Rivian zet honderden mensen op straat.

Rivian ontslagen

In een brief, in handen van Carscoops en gericht aan medewerkers van Rivian, geeft CEO R.J. Scaringe een toelichting. De CEO schrijft dat Rivian niet immuun is voor de huidige economische situatie. Bezuinigingen zijn noodzakelijk en het is onvermijdelijk dat daar ontslagen bij horen. Met de reorganisatie wil Rivian de prioriteiten weer op een rijtje zetten.

In dezelfde brief stelt Scaringe verder dat Rivian een financieel gezond bedrijf is. Dat laatste hoeft overigens niet veel te betekenen. Als het automerk financieel in de put zat zal dat zeker niet in een brief richting medewerkers op deze wijze gecommuniceerd worden. Het voelt dan ook een beetje als een geruststelling voor de overige medewerker voor Scaringe om dit te zeggen.

Het aandeel Rivian was op het hoogtepunt bijna 130 dollar waard. Net als vele andere beursgenoteerde bedrijven heeft de waarde de afgelopen maanden de nodige klappen gehad. Een aandeel in Rivian heb je nu al voor 30 dollar. Het afgelopen halfjaar is het aandeel meer dan 60 procent in waarde gedaald.

Bij het Amerikaanse automerk werken momenteel zo’n 14.000 mensen. Er is geen garantie dat het bij deze ontslagen blijft voor Rivian. Mogelijk volgen er in een later stadium nog meer ontslagen.