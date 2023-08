Ja, je moet écht goed kijken. Maar dit is de vernieuwde Audi A6.

Ding Dong! De digitale postbode voor de deur met een nog rokend persbericht, zó vers is het. De Audi A6 is vernieuwd en dat zullen we weten ook! En dat geldt ook voor jullie, want we delen het natuurlijk meteen. Zo zijn we dan ook wel weer.

Een vernieuwde Audi A6. Hartstikke leuk natuurlijk, maar wát is er allemaal nieuw dan? Ga er maar eens lekker voor zitten. Schenk een lekkere limonade in, pok een goedkope gevulde koek van de Appie en laaf je in deze informatie.

Dit is de vernieuwde Audi A6

Ja, wij moesten ook twee keer kijken en met behulp van het persbericht zágen we het uiteindelijk ook. Er is echt wel iets vernieuwd. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze opsomming:

Nieuwe looks: grille in honingraatdesign, hightech LED-koplampen, nieuwe diffuser

Keuze uit mild-hybride- en plug-in hybridetechnologie

Uitgebreide standaarduitrusting in combinatie met aangescherpte prijzen

Maar da’s nog niet alles hoor. Alle versies van de vernieuwde Audi A6 zijn voortaan standaard uitgerust met een automatische airconditioning met vier klimaatzones. Maar ook het Audi Sound System, elektrisch verstelbare, inklapbare, verwarmbare en automatisch dimmende buitenspiegels met geheugenfunctie, en elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel,

Wil je meer? Kan hoor. Want ook verkeersbordherkenning en lane departure warning krijg je voortaan standaard op elke A6. Ook de Audi smartphone interface plus en de Audi phonebox Light zijn altijd inbegrepen. We bedoelen maar, er is meer vernieuwd dan je op het eerste gezicht zo zeggen.

Motorisch is er ook wel wat veranderd. Bijvoorbeeld dat de plug-in-hybrides nu tot 68 kilometer elektrisch kunnen rijden.

Goed, wat moet al dat moois kosten? Gaan we je zeggen. De Audi A6 Limousine (oftewel de sedan) kost € 64.554 en de Avant krijg je vanaf € 67.710.

Koop dan?