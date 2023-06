Koop een ex-politie Audi A6 op Marktplaats!

Een Snel Interventie Voertuig bezitten, wie wil dat nou niet?

Witte Duitse stations komen veelvuldig voorbij hier op Autoblog. Is het niet in een Autoblog Garage-artikel van @willeme, dan is het wel in een politieachtervolging. Op Marktplaats hebben we nu een auto gevonden die heel veel lijkt op de auto’s uit de laatste categorie.

We kunnen het nog sterker vertellen: de witte Audi A6 Avant lijkt niet alleen op een politieauto, het is daadwerkelijk een ex-politieauto. Dat betekent dat het een dikke 3.0 TDI betreft, met 272 pk en – veel belangrijker – 580 Nm aan koppel.

Zonder de strepen en zwaailichten oogt zo’n witte A6 Avant wel heel kaal opeens. Ook valt nu pas op hoe klein de velgen eigenlijk zijn. Als je deze auto koopt moet je er dus eigenlijk een paar BBS-velgen onder gooien. @willeme heeft nog wel een setje liggen.

Het viel te verwachten, maar de politie heeft de auto goed gebruikt. Sinds 2018 is er maar liefst 334.000 km op de teller gezet. Maar dat is voor een diesel natuurlijk geen enkel bezwaar. Je kunt er ook vanuit gaan dat de politie niet bespaard heeft op onderhoud.

De andere kant van de medaille is dat er niet altijd even rustig mee gereden is. Zo is deze specifieke A6 eerder dit jaar nog ingezet bij een achtervolging van een gestolen Toyota. Daarvoor hoef je de auto overigens niet te laten staan, want er is geen PIT-manoeuvre ingezet. Dat scheelt.

Deze ex-politie Audi A6 wordt aangeboden op Marktplaats voor €17.980. Dat is niet niks voor een auto die meer dan 3 ton heeft gelopen, maar je hebt wel een dikke diesel waar je een mooi verhaal bij kunt vertellen.