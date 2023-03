Koop deze Audi A6 Avant op Marktplaats!

Deze bekende witte Audi A6 Avant staat te koop!

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De Audi A6 Avant uit de Autoblog Garage staat namelijk te koop! Dat had ik persoonlijk niet verwacht. Het is namelijk een bijzonder fijne auto waar mijn vriendin en ik met veel plezier hebben gereden. Mijn vriendin nog meer dan ik, die was er echt verknocht aan. Maar het is nu tijd voor iets nieuws.

Funauto

We hebben de Audi A6 iets meer dan een jaar geleden uit Duitsland gehaald, destijds als extra auto naast de BMW 325d uit de Autoblog Garage. Het was een funauto voor erbij, dus gingen we voor de toffe versie: de 3.0 TFSI quattro! We hebben in de afgelopen maanden de auto de nodige zorg en onderhoud gegeven. De grote dingen zijn allemaal achter de rug. Zo is de distributieketting is vernieuwd en ook de vacuümpomp is vernieuwd.

De uitlaat is eveneens gerepareerd. De motor loopt als een zonnetje en de bak schakelt soepel. En ja, op een siliconen aanzuigbuis en sportfilter na is de motor standaard. Deze motor heeft enorm veel chippotentie, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik nooit een probleem heb gehad met de prestaties. Zo heb ik 0-100 k/u geklokt in 6 seconden en haal je vrij makkelijk de begrenzer van 250 km/u.

Onderstel Audi A6

De grootste transformatie is het onderstel. Dat is standaard niet al te best. De Eibach Pro Street S schroefset is een zeer goede upgrade gebleken. In combinatie met de H&R anti-rollbars is het een zeer fijn rijdende auto geworden. Qua comfort lever je niet in. Sterker nog, de A6 is met deze schroefset aanzienlijk comfortabeler dan standaard! H

Nu zul je denken: waarom doe je ‘m nu dan al weg? Nou, het is een beetje dubbel. Het is een geweldige auto die – zeker na de modificaties – echt uitstekend rijdt. De A6 is nu comfortabeler, strakker en stabieler. Het grote probleem is dat we ‘m nu eigenlijk nauwelijks gebruiken. Op een gegeven moment was ik aan het modificeren om het modificeren. Ik reed alleen naar de garage om de mods te installeren en terug naar huis te rijden.

Heel even hebben we de auto gebruikt als ‘auto voor de deur’, maar korte stukjes kun je zo’n auto niet aandoen. Dus ik heb er vervolgens een tijdje de lange afstanden mee gedaan. Het probleem echter is: ik rijd te weinig lange afstanden met de Audi. Dus stond ‘ie telkens in de parkeergarage.

Andere situatie

Daarbij zijn er een paar dingen in de Autoblog Garage veranderd waardoor de A6 een beetje overbodig is geworden. Het is nu de derde auto voor een gezin met twee personen en een Engelse Cocker Spaniël. Ik wilde A6 aanvankelijk niet weg doen, maar sprak mijn buurman Christiaan, eigenaar van Autobedrijf Roodbont. Gezien een overvolle agenda heb ik hem gevraagd of hij de auto voor mij kan verkopen.

Het is dus tijd voor een goed baasje die voor de A6 kan zorgen. Er zitten nog een paar upgrades bij waarvan ik de tijd niet heb gehad om ze te installeren. Ja, achteraf gezien het is kapitaalvernietiging. Maar dan kan jij dus je voordeel mee doen! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

