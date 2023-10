Het zou zo in de show van SBS kunnen, want dit is zeker goed nieuws. De A12 wordt zeker tot Kerst niet meer geblokkeerd door Extinction Rebellion.

Persoonlijk heb ik er geen seconde last van gehad, maar ik geloof meteen dat het ontzettend irritant was als je de A12 over moest en je kon niet doorrijden door een stel demonstranten. Die er -eerlijk is eerlijk- vol toewijding en overtuiging in gingen elke dag, met of zonder waterkanon.

Maar ze stoppen er voorlopig mee. Niet omdat ze geen vrije dagen meer hebben en van hun baas gewoon op kantoor moeten blijven, maar omdat er volgens hen schot zit in de zaak waar ze voor strijden. Het afbouwen van de ‘subsidies’ op fossiele brandstoffen.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het demissionaire kabinet wordt gevraagd om scenario’s op te stellen voor de afbouw van die subsidies. De scenario’s zouden voor Kerst moeten worden uitgewerkt. En tot die tijd kun je gewoon doorrijden op de A12.

De A12 zeker tot Kerst niet meer geblokkeerd

De goede verstaander heeft uit bovenstaande regeltjes gehaald dat die subsidies dus niet worden afgebouwd of zelfs worden afgeschaft. Er is gevraagd scenario’s op te stellen voor de afbouw van die subsidies.

Daarbij moet je denken aan wat er gebeurt met de minima als de prijzen voor fossiele brandstoffen zonder subsidies enorm zullen stijgen. Of met de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven als hun productiekosten met een factor 50 stijgen. En nog veel meer nadelige zaken, want het leven gaat duurder worden als XR haar zin krijgt.

Maar goed, tot die tijd kunnen we weer gewoon Den Haag in en uit, mocht je daar om de een of andere reden behoefte aan hebben, de A12 wordt niet meer geblokkeerd. En dat is goed nieuws, dat mag best even herhaald worden!