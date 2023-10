Welke politieke partijen vinden ev’s maar onzin?

Er komen verkiezingen aan. We doken in de verkiezingsprogramma’s en het was weer opmerkelijk.

Daden zijn natuurlijk altijd meer waard dan woorden. Dat betekent dat je normaal gesproken politici en politieke partijen het beste kunt afrekenen op hun daden.

Maar tijdens deze EV 10 Daagse verkeren we ook in de bijzondere omstandigheid dat we net voor Tweede Kamer verkiezingen zitten.

Natuurlijk hebben we zoals elk jaar net Prinsjesdag in september achter de rug en weten we wat de voornaamste autowijzigingen voor 2024 zijn.

In november mogen (moeten!) we allemaal naar de stembus om een nieuw setje van 150 volksvertegenwoordigers uit te kiezen die hopelijk samen snel tot een nieuw kabinet zullen komen. Dat kabinet gaat een kabinetsakkoord presenteren waarin ook mobilititeit zeer waarschijnlijk een prominente plek gaat krijgen.

Dat zeggen we niet alleen omdat wij de hele dag met mobiliteit bezig zijn. Maar ook omdat er nogal wat regelgeving is die veel impact heeft op de autobezitter maar ook inzet is van veel duurzaamheiddiscussies. En weinig dingen zijn zo 2023 als discussiëren over duurzaamheid.

Dan hebben we het bijvoorbeeld over zaken als

Bijna alle verkiezingsprogramma’s zijn op dit moment gepubliceerd door de verschillende partijen. Het nieuwe NSC van Pieter Omtzigt moet nog steeds een keertje met de billen bloot, maar ze zijn van plan dat pas eind oktober te gaan doen. Maar we pakken de andere partijen vandaag even op hun woorden om te zien wie er duidelijk stelling durft te nemen voor of tegen de elektrische auto.

Per partij bekijken we in welke mate ze EV’s stimuleren. logischerwijze geeft niet elke partij in het partijprogramma aan hoe het met ‘details’ als hoogte van BPM en bijtelling wenst om te gaan, dus een vergelijkingstabelletje wordt het helaas niet ;-)

Christenunie en elektrische auto’s

Christenunie en auto’s. Christenunie zou je kunnen karakteriseren als Christelijk Groen Links, ja die uitspraak nemen we voor onze rekening. Er wordt openlijk gesproken over een SUV-taks voor grote auto’s die veel uitstoten. Want kleine auto’s die veel uitstoten zijn beter…? De Christenunie wil nog voor 2023 brandstofauto’s uitfaseren, dus dan kan je op de vingers natellen dat je als EV rijder goed zit bij deze club.

Al ziet de Christenunie meer in elektrisch deelvervoer dan bezit van een eigen EV. Daarvoor wil de Christenunie dan ook het aantal parkeerplekken bij nieuwbouw beperken, want je kunt er beter eentje delen. Toch? Maar heb je toch een eigen EV, dan wil de Christenunie je ook na 2025 nog voordeel gunnen,

Tegelijk zorgen we ervoor dat elektrisch rijden na 2025 goedkoper wordt en niet duurder, zoals nu dreigt te gebeuren. Christenunie neemt een voorschot op GEEN wegenbelasting voor EV’s vanaf 2025

Daarnaast ziet de Christenunie ook echt een duidelijke rol voor de EV’s bij de ontlasting van ons energienetwerk. Na belasting door laden ook ontlasting door opslag. Zoiets.

BBB en elektrische auto’s

BBB en Auto’s. De partij van Caroline van der Plas, of Triple B zoals de Jonge haar pleegde te noemen, komt met een programma waarin ‘elektrische auto’ of EV precies 0 keer voorkomt. Dat is op zich al een antwoord op onze vraag. Ook bijtelling of BPM komt niet aan bod. Het lijkt uit de tenen te moeten komen, want ja ze zijn wel voor een verdere uitrol van (laad)infra voor alternatieve brandstoffen.

We ondersteunen de verdere uitrol van (laad)infra voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof, e-fuels, duurzame kerosine, ammoniak, methanol en elektriciteit. BBB zet elektrisch rijden letterlijk helemaal achteraan

BBB wil vooral niet teveel dwang richting elektrisch rijden en dus de vanaf 2025 voorgestelde Milieuzones benaderen ze kritisch.

Zero Emissie (ZE) zones in gemeenten gaan vanaf 2025 in. Dit lijkt onhaalbaar en onbetaalbaar en moet uitgesteld worden. Er moet ook een overgangsregeling komen: in het geval ondernemers wel moeite tonen door een aanvraag voor subsidie of netaansluiting te doen, maar deze niet ontvangen, krijgen ze een ZE-zone ontheffing voor hun dieselvoertuigen. BBB vindt Zero Emissie zones onhaalbaar en onbetaalbaar voor burgers/ondernemers.

FvD en elektrische auto’s

Fvd en auto’s. U vroeg zich af of ze dan wellicht bij het Forum voor Democratie van Thierry Baudet de rode loper uitrollen voor EV’s?

De maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 km/u en harder waar het kan. We schaffen trajectcontroles af en verlagen de accijnzen op benzine en diesel, evenals de bijtelling en de bpm. Autobezitters betalen slechts één keer wegenbelasting, ook als ze meerdere voertuigen hebben. Geen milieuzones meer in steden:

brandstofauto’s overal welkom. Het FvD vat het even bondig samen voor ons in het verkiezingsprogramma

Je zou dus kunnen denken dat het FvD niet heel veel ziet in het stimuleren van elektrische auto’s. En dan heb je het bij het rechte eind:

Stoppen subsidie op elektrische auto’s. Aldus het FvD verkiezingsprogramma en inderdaad, langer was deze zin niet.

D66 en elektrische auto’s

D66 en auto’s. Bij D66 geven ze graag gas, elektrisch dan wel te verstaan. Je hoeft niet te speuren tussen vage bewoordingen. Het wordt gewoon allemaal vrij helder en hard gesteld.

Minimaal 50 milieuzones in 2025 en liefst nog meer, wat betekent dat de logistieke sector dan emissievrij moet zijn.

Het tarief voor rekeningrijden willen ze bij D66 ook afhankelijk maken van de uitstoot

Met een heffing gebaseerd op CO2-uitstoot, plaats, tijd en

gewicht houden we rekening met de regionale verschillen, zorgen we voor schonere lucht en verminderen we de file. In de stedelijke gebieden hanteren we een hoger tarief. Hier willen we het autogebruik ontmoedigen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en maken we ruimte voor ander vervoer. Autogebruik ontmoedigen, nee toch!? Ja, volgens D66

Elektrisch rijden wordt met subsidies en belastingvoordelen gestimuleerd als het aan D66 ligt en bij nieuwe leasecontracten zal de elektrische auto verplicht gesteld worden. Daarnaast wil de partij investeren in laadpalen. Niet alleen domme, maar ook slimme laadpalen.

En wat betreft het D66 verkiezingsprogramma moet het Europees per 2027 verplicht zijn dat alle nieuwe elektrische auto’s ook twee kanten op kunnen laden. Dus ook terugleveren aan het net.

PVDA-GL en auto’s. Ja, de partij van Timmermans en Jesse Klaver zet vol in op elektrisch. Het volgende citaat uit het concept verkiezingsprogramma geeft een mooi inkijkje in de hoofden van de partijbonzen.

Vooruitlopend op het Europese verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2035, zorgen we er met fiscale en andere maatregelen voor dat in Nederland vanaf 2030 alleen nog elektrische voertuigen worden verkocht, inclusief brom- en snorfietsen. De leasesector gaat al in 2025 over op 100% elektrische auto’s. Fiscale regelingen voor elektrisch rijden zijn voortaan alleen nog gericht op lage en middeninkomens. PVDA en Groen Links winden er ook geen doekjes om in het verkiezingsprogramma

En voor de duidelijkheid. Ga er van uit dat je met 2 maal een modaalinkomen (circa 40.000 bruto per jaar) als gezin al in de hoogste inkomens valt. Wij dachten wel dat hier het merendeel van de zakelijke leaseauto’s in rond rijdt. Auw dus!

Wat betreft Rekeningrijden wil de PVDA/GL tandem vooral inzetten op differentiëren naar locatie en tijd we lezen niet zozeer dat hier een ander tarief komt voor brandstofsoort.

SP en elektrische auto’s

SP en auto’s. We dragen voor uit het eigen werk van de SP om de toon maar even te zetten.

Waarom klasse er toe doet: De tweedeling tussen mensen groeit helaas op alle fronten, terwijl onze gedeelde belangen veel groter zijn dan onze onderlinge verschillen. Machthebbers maken hier misbruik van. Het is gemakkelijk om vóór andere mensen te denken en vóór anderen beleid

te maken, en op die manier je eigen belangen veilig te stellen, in plaats van met mensen samen te werken. Op die manier kregen hogere belastingen op vervuilend gedrag mensen wel uit de auto, maar pakten niet de grote vervuilers aan. Mensen die duur en ‘groen’ wilden rijden kregen daarvoor hoge subsidies, maar voor gewone mensen was een dure Tesla of andere luxe stekkerauto niet eens een optie om aan te schaffen. Dit is één van de voorbeelden in ons land dat veel subsidies naar de rijken gaan. uit SP verkiezingsprogramma. Prima speech voor op het Rode Plein naar onze mening (minus de Tesla referentie dan)

Wat dit dan concreet inhoudt volgens de SP? In ieder geval Rekeningrijden NIET invoeren. Want dat treft volgens de partij de gewone man ongemeen hard.

Oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s komen terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Zij moeten dus voortaan volwaardig belasting betalen en mensen die geen stekkerauto kunnen betalen krijgen niet de rekening SP herhaalt nog maar eens dat je kan fluiten naar je bijtellingsvoordeel als het aan hen ligt

Dus helaas geen bijtellingsvoordeel maar gewoon het volle pond betalen allemaal voor EV’s als het aan de SP ligt.

CDA en elektrische auto’s

CDA en auto’s. Het CDA begint in het verkiezingsprogramma met een raadsel als het over EV’s gaat.

Door een onhandige belastingmaatregel verdwijnen tweedehands elektrische auto’s nu naar het buitenland. Dit passen we aan, zodat die auto’s ook voor Nederlandse particulieren betaalbaar zijn. CDA gaat een oorzaak aanpassen en we zijn heel benieuwd.

Wat zouden ze daar mee bedoelen? BPM kan het niet zijn. Want die zit nog niet op EV’s. Hmmm, suggesties in de comments. Voor de rest valt er weinig inspirerends te ontdekken in dit programma. We schreven al eerder dat het CDA rekeningrijden niet op het platteland wil invoeren, want dat zou gemeen zijn. En onlangs nog dat een kandidaat CDA 2e Kamerlid het A1 motorrijbewijs voor B rijbewijs bezitters wil openzetten (kom maar door zeggen wij). En doorrrr..

Partij voor de Dieren en elektrische auto’s

PvdD en auto’s. We kunnen ons tot de PvdD wenden voor een stukje zingeving op deze mooie dag. Want jij zit lekker data en stroom te consumeren terwijl je dit leest, maar is dat wel nodig? We lezen in het concept verkiezingsprogramma

De Partij voor de Dieren deinst er niet voor terug om het voortouw te nemen en kritisch te bevragen wat we nodig hebben en wat verspillende onzin is. Auto’s die zo groot zijn geworden dat ze niet eens meer normaal in de parkeervakken passen, fat bikes en elektrische stepjes die niet alleen veel grondstoffen gebruiken maar ook gewone fietsers en wandelaars verdringen, steeds weer nieuwe modecollecties terwijl we meer dan genoeg kleding hebben – het vraagt allemaal dat we prioriteiten durven stellen en keuzes durven maken PvdD vraagt zich af of er echt wel mayonaise op je patatje moet, of is het ‘verspillende onzin’

Je voelt dan al aankomen dat ze zich bij de PvvD misschien wel kunnen vinden in de SUV-taks van de Christenunie, wel voelen een coalitie opkomen, of wellicht is dat voorbarig. Oh wacht, daar lezen we het al

We kiezen voor slimme oplossingen en gaan dus niet simpelweg alle fossiele auto’s een-op-een vervangen door elektrische. Auto’s staan tenslotte 95% van de tijd stil en gebruiken zo onnodig veel grondstoffen en openbare ruimte. We sturen duidelijker op vervuiling en pakken dus SUV’s harder aan dan zuinigere auto’s. PvdD draait de dolk nog een keertje om in het hart van de verspillende onzin-koper, oh sorry we bedoelen autokoper.

Verder lezen leek ons verspillende onzin. Als je liever: alleen fietst, de trein mist of hoofdschuddend door het leven wandelt, dan lol hebt in je auto lijkt dit ons een perfecte keuze om op te stemmen!

Volt en elektrische auto’s

Volt en auto’s. we lezen eigenlijk maar 1 ding in het verkiezingsprogramma dat ons echt interesseert. Wanneer minimaal 80% van het verkeer in NL emissieloos is dan mogen we van Europa Volt, weer 120 km/u rijden op de snelweg. Jippie!

VVD en elektrische auto’s

VVD en auto’s. Hoe staat het met de Vroem Vroem partij? Die partij waar elke autofan zich thuis kan voelen? Nou, het woord auto valt behoorlijk vaak in het verkiezingsprogram van de VVD.

Waarom? Nou ook de VVD houdt nog vast aan Betalen Naar Gebruik, of Rekeningrijden zoals we het plegen te noemen. Met het slappe ‘maar de autobelastingen mogen niet stijgen’. Tsja, op het gevaar af dat we zelf van borrelpraat beticht worden (hallo PVV, FvD, Christenunie). Daar geloven we niet zo in. Het is te makkelijk om aan de knoppen te draaien en het voor de gemiddelde autobezitter net iets duurder uit te laten komen. En dat noemt de overheid straks een meevaller..

VVD zet in op verlaging van brandstofaccijnzen wat de switch naar EV’s niet zal versnellen.

We gaan schoner rijden. Iedere Nederlander een schone auto voor de deur. We stimuleren de omslag naar elektrisch vervoer, bijvoorbeeld in de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s.We doen dit op een manier dat de gewone automobilist zo min mogelijk geraakt wordt door hogere kosten of belastingen. We zorgen dat het financieel blijft lonen om elektrisch te rijden en we zorgen ervoor dat daar in de begroting van het Rijk ook op een moderne manier mee om wordt gegaan. We gaan fors aan de slag met de uitrol van het laadpalennetwerk. VVD verkiezingsprogramma

Tamelijk vaag omschreven nog die steun voor de EV rijders. Maar de intentie is er, blijkbaar.

PVV en elektrische auto’s

PVV en auto’s. Ja, Geert, zou die eigenlijk rondgereden worden in een gepantserde EV? We denken van niet, maar als je het wel weet. Laat het dan hieronder in de comments vooral weten.

We krijgen al vrij vlot tijdens het lezen van het verkiezingsprogramma van Geert (hij bepaalt alles in zijn eentje zoals jullie weten) het idee dat hij niet zo van duurzaam is:

Ons land wordt volgepropt met afzichtelijke windturbines, terwijl omwonenden daar letterlijk ziek van worden. Ze willen ons aan de warmtepomp en de elektrische auto, terwijl ons elektriciteitsnet – ooit één van de betrouwbaarste ter wereld – het nú al niet meer aankan. PVV zet gelijk de toon in haar verkiezingsprogramma

Aha, helder. Dit gaat niet goed aflopen met de EV bij Geert. Waarom het demissionaire kabinet dan volgens hem de EV stimuleert?

Dit kabinet denkt het klimaat te kunnen redden door de automobilist aan te pakken. Puur pestgedrag om de staatskas te spekken. nogmaals PVV in haar verkiezingsprogramma

Op zich wil de PVV dan ook nog wel concreet worden over maatregelen. Ze stellen voor: Geen Rekeningrijden – Geen milieuzones -Geen verbod op brandstofauto’s – brandstofaccijnzen verlagen – max snelheid naar 140 km/u

Alle verkiezingsprogramma’s zelf lezen?