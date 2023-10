Omdat voor velen de liefde voor auto’s gek genoeg begonnen is bij de brommer. Bij mij wel in elk geval…

Voor de een is het pas kort geleden, voor de andere al meerdere decennia; het tijdperk van de brommer. Voor velen de mooiste tijd uit hun leven, voor mij persoonlijk een van de mooiste perioden. Want voor het eerst ervoer ik de vrijheid om vanuit het ‘afgelegen’ dorpje zelf naar de stad te kunnen zonder gedoe.

Heerlijk was dat. Je stapte op de brommer, deed je helm op, de kickstarter uit en ronken dat ding. En natuurlijk niet met die lullige 45 kilometer per uur hè? Nee, je telde pas mee als hij minstens 80 reed. Maar liefst nog harder…

Lezersvraag: Wat voor brommer had jij vroeger?

Ik groeide op in het Gooi en daar had je halverwege de jaren 90 kortweg twee soorten jongeren; kakkers en aso’s. Althans, zo noemden wij ze. Aso’s reden op Kreidlers, Honda MB of MT, Cita’s of de Honda Vision. Allemaal knetterende tweetakts.

De kakkers reden ook op Honda’s, maar dan viertakt. De Honda C50, CD50 en vooral de SS50. De meisjes reden op de Honda Novio, een soort Puch Maxi, maar dan viertakt. En mocht je je afvragen waar ondergetekende op reed?

Kijk maar even goed naar de foto bovenaan dit artikel. Ja, ik was een kakker en had vanzelfsprekend een Honda SS50. Net als al mijn vriendjes van de hockey en het Gymnasium… Of later het Luzac…

Die brommer moest worden opgevoerd

Voor mij en mijn beste vriendjes waren er een paar zaken belangrijk in die tijd. In volgorde van belangrijkheid waren dat de brommer, meisjes, bier, hockey en ergens ver daarachter school. Dus de meeste tijd ging in die brommer zitten. Want dat ding moest worden opgevoerd. Kreeg je ook weer meisjes mee, dachten wij.

Mijn SS50 had een 70cc cilinder, vervroegend vliegwiel, 19mm carburateur en de vertanding perfect aangepast. Ik had een 4-bak eronder, de 5-bak was alleen voor de echte helden die ook een 85 of 90cc gemonteerd hadden. En dat was ik niet…

Maar een nette 100 kilometer per uur haalde mijn brommer met gemak. En dat was maar goed ook, als ik weer eens moest vluchten voor een groepje aso’s… En ondanks het ontbreken van een voorrem en deugdelijke verlichting is het maar 1 keer goed fout gegaan. Maar da’s een enorm lang verhaal, vertel ik nog wel een keer.

Maar goed, ik kan hier nog uren over doorschrijven, maar dat ga ik niet doen. Want de tijd is gekomen dat jij ons gaat vertellen op wat voor brommer jij reed. En als het even kan met een mooi verhaal erbij. Ter leering ende vermaeck!

We zijn heel benieuwd!