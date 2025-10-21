Goed nieuws: jouw favoriete sedan blijft langer in productie

Al is dat voor een deel ook slecht nieuws.

In maart schreven we dat het einde van de Alfa Romeo Giulia nabij was. De auto zou in mei uit productie gaan. Het is nu echter oktober en je kunt nog steeds een Giulia bestellen. Hoe zit dat?

Autocar heeft vernomen dat de Giulia helemaal niet op korte termijn uit productie gaat. Integendeel: de auto zal nu nog tot in 2027 gebouwd worden. Hetzelfde geldt voor de Stelvio. Dat is goed nieuws voor de liefhebbers van deze modellen, maar eigenlijk is het een slecht verhaal. De reden is namelijk dat de opvolgers van de Stelvio en de Giulia zijn vertraagd.

De nieuwe Giulia en Stelvio worden volledig elektrisch, en komen op hetzelfde platform als de Dodge Charger Daytona. Het is echter goed mogelijk dat Alfa deze modellen nu tóch met verbrandingsmotor wil leveren, naast de elektrische varianten. Dat zou een verklaring zijn voor de vertraging.

De productie van de Giulia en Stelvio Quadrifoglio was zelfs al gestopt, maar deze wordt gewoon weer opgestart. Volgens Autocar zullen er vanaf april volgend jaar weer Quadrifoglio-modellen van de band rollen. Dat is sowieso goed nieuws.

Op dit moment is de enige variant die je nog kunt bestellen de 270 pk sterke Veloce. Deze kost €81.900 als Giulia en maar liefst €94.000 als Stelvio. Logischerwijs worden er niet veel meer van verkocht in Nederland. Dit jaar zijn er welgeteld 12 Giulia’s op kenteken gezet en 0 (!) Stelvio’s.

Als je deze verkoopcijfers bekijkt, kunnen de nieuwe modellen niet snel genoeg komen. Ook al worden het EV’s die matig verkopen, alles boven de 12 is mooi meegenomen.

Bron: Autocar

Foto: @basteeld, via Autoblog Spots