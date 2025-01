Oh nee! Volgende Alfa Romeo Giulia wordt een crossover!

Ook de prachtige Alfa Giulia krijgt last van crossover-eritus.

Met de Junior, Tonale en Stelvio zou je zeggen dat Alfa Romeo genoeg crossovermelk heeft om in de grote klantenvraag pap te brokkelen. Maar nee hoor: het merk heeft kennelijk nog niet genoeg hoge auto’s. De situatie is zelfs zo drastisch dat het laatste model met een lage instap eraan moet geloven: de Alfa Romeo Giulia wordt een crossover.

Dit nieuws bevestigt Santo Ficili. Hij is sinds oktober 2024 de eindverantwoordelijke van Alfa Romeo en Maserati. Hij vertelt over de nieuwe Giulia in 2026 zal verschijnen. De nieuwe Giulia zal, net als de volgende Stelvio, gebruikmaken van het STLA-Large platform, maar dat was al bekend. Op zich is dat ook niet zo opmerkelijk, want nu delen de Stelvio en de Giulia ook hun platform.

Wat we nog niet wisten, is dat de Giulia ”anders gepositioneerd” zal worden. De volgende Giulia krijgt volgens Ficili ”een nieuw ontwerp en een nieuw type carrosserie. Het platform zal hetzelfde zijn als dat van de Stelvio. Je kunt je dus voorstellen wat voor soort voertuig we gaan aanbieden.” Ik heb niet het idee dat hij hiermee doelt op een Giulia Sportswagon.

Eerst een elektrische Stelvio

Aan het einde van dit jaar verschijnt de nieuwe Stelvio op het STLA-Large platform. Je weet wel, van de Jeep Wagoneer S en Dodge Charger Daytona. Die laatste auto toont wel aan dat de Alfa Romeo Giulia niet per se een SUV of crossover hoeft te worden met deze architectuur. In eerste instantie zal de nieuwe Stelvio er alleen zijn als EV. ”Maar we werken ook aan hybride versies om aan de vraag per land te kunnen voldoen”, voegt Ficili toe.

Na de nieuwe Stelvio moet in 2026 de nieuwe generatie van de Giulia zijn debuut maken. Weer een jaar later staat een grote, luxe SUV op het programma. Het is trouwens ook niet zo dat er een andere sedan in plaats komt van de Giulia. Een terugkeer van de Giulietta ziet Ficili bijvoorbeeld niet zitten.

Geen nieuwe Giulietta

De Alfa Romeo-baas zegt: ”Eerlijk gezegd zie ik op dit moment geen toekomst voor een Giulietta, omdat er geen vraag is naar een compacte sedan. Tegenwoordig is de Giulietta de Tonale. Ik heb in mijn leven twintig Giulietta’s gehad en het is nog steeds een fantastische auto. Maar we moeten de marktvraag volgen en klanten willen SUV’s. En we moeten auto’s verkopen.” En zo verandert er weer een coole modelnaam in een suffe crossover.

