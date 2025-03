Goed nieuws voor puristen over de volgende Alfa Romeo Giulia!

Na het vorige slechte nieuws mochten de Alfisten wel opgevrolijkt worden.

Jantje lacht, Jantje huilt. Zo voel ik me bij het lezen van de laatste relevante nieuwsfeiten over Alfa Romeo. Het merk stelde in 2021 voor om tegen 2027 alleen nog maar elektrische auto’s te bouwen. Boe! Daar kwam het merk op terug: de benzinemotoren blijven gewoon. Hoezee!

Vervolgens kondigde Alfa een nieuwe Giulia aan. Klinkt als een reden tot juichen, maar dat juichen vergaat snel. De volgende Alfa Romeo Giulia wordt namelijk een crossover. Daar hebben we er nog niet genoeg van in de Stellantis-stal. Huilen dus, maar nu vrolijkt nieuwbakken Alfa Romeo- en Maserati-baas Santo Ficili ons weer wat op.

Hybride Giulia

Ficili plaatst op LinkedIn een bericht over een gesprek met een aantal journalisten. Die collega’s waren er om met de hybride Junior met vierwielaandrijving te rijden. Belangrijker is hetgeen hij vertelt over de nabije toekomst van Alfa Romeo. Hij schrijft: ”Ik heb het met industrie-experts ook gehad over de toekomstige productplanning, inclusief de wereldwijde bekendmaking van de nieuwe Stelvio in 2025 met de verkoopstart in 2026.”

De Alfa-man vervolgt: ”De nieuwe Giulia volgt later. Beide modellen zullen geproduceerd worden in Italië [kom maar op met die Italiaanse vlaggetjes! red.]. Dankzij het STLA Large multi-energy platform zijn beide auto’s ook beschikbaar met een hybride-benzine aandrijflijn. Het nieuwe tijdperk van Alfa Romeo komt eraan.” Kortom, de volgende Giulia krijgt gewoon weer een plofmotor.

De hybride aandrijflijn

We kunnen ook al een gok doen naar wat voor motor er in de volgende Stelvio en Giulia komt te liggen. Op het STLA Large platform staat namelijk ook al de nieuwe Dodge Charger. De elektrische Daytona is er met 496 of 670 pk, maar er is er ook eentje met een verbrandingsmotor. De Charger Sixpack heeft, inderdaad, een zescilinder aan boord. Dit blok produceert afhankelijk van de uitvoering 420 of 550 pk. Knal hier een elektromotortje op om de uitstoot en het verbruik te drukken et voilà, je hebt een hybride Alfa.

Meer opties voor de volgende Alfa Romeo Giulia?

Ficili heeft het in zijn korte berichtje alleen over een hybride, maar dat hoeft niet de enige aandrijfvorm te zijn. We noemden al de elektrische aandrijflijn en pure benzinemotor van de Charger, maar het STLA Large platform biedt nog meer mogelijkheden.

Zo kun je er ook een EV met range-extender van maken die maximaal 1.100 kilometer met een volle tank en batterij kan afleggen. Ook waterstofkrachtbronnen zouden op termijn mogelijk moeten zijn. Zet een turbootje op de waterstofmotor en je hebt nog meer Alfisten aan boord.