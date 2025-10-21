De Chinezen vestigen nieuw ‘Ringrecord

Terwijl het vorige record ook al in handen was van een Chinees merk.

De Chinezen willen niet alleen concurreren in het betaalbare segment, ze hebben nu ook hun pijlen gericht op het topsegment. Hoe maak je indruk in dit segment? Door Nürburgrecords te verbreken natuurlijk!

De Xiaomi SU7 Ultra pakte in juni al het record voor de snelste EV op de ‘Ring en versloeg daarmee de Taycan Turbo GT en de Rimac Nevera. Nu is dit record weer verbroken door een andere Chinees: de YangWang U9 Xtreme. Waar de Xiaomi en de Porsche ‘gewone’ sedans zijn, is de YangWang een echte sportwagen.

De YangWang U9 heeft een tijd genoteerd van 6:59.157. Daarmee is het de eerste EV die onder de magische grens van 7 minuten duikt. Dat is indrukwekkend, maar de YangWang heeft daar wel 3.000 pk voor nodig. Een GT3 RS heeft ongeveer een zesde van dit vermogen en is alsnog meer dan 10 seconden sneller. Just saying.

De YangWang heeft ook veel vermogen nodig, om te compenseren voor het gewicht. Deze auto is met 2.480 kg een ton zwaarder dan een GT3 RS. Door het absurde vermogen heb je alsnog een pk-gewichtsverhouding van 1,2 pk per kg.

Dit is overigens niet het eerste record dat YangWang vestigt. In augustus werd het ook de snelste EV ter wereld, met een topsnelheid van 472,41 kilometer per uur. Dit was een variant zonder spoiler, die gek genoeg de Track Edition heette. De auto die nu het ‘Ringrecord heeft gevestigd is de YangWang U9 Xtreme.

Van de Xtreme worden slechts 30 exemplaren gebouwd. Die gaan waarschijnlijk allemaal naar Chinese klanten, want er is nog niks bekend over levering in Europa. Wat de Xtreme precies kost weten we niet, maar de instapversie is in ieder geval spotgoedkoop. Voor iets meer dan twee ton krijg je 1.300 pk.

Dat is een hele goede deal, maar alsnog zal deze auto kansloos zijn in Europa. Je maakt namelijk op niemand indruk als je YangWang-sleutels op de bar gooit.