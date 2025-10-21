Nieuwe Porsche Macan GTS is lekkerder dan de Turbo

Er is een nieuwe Macan-baas in de stad.

Schok! Verrassing! Of zoals we bij Autoblog zeggen: BREEK! Porsche brengt een nieuwe uitvoering van de Macan uit die je echt niet zag aankomen! Nou ja, niet echt. Er zat nog een groot gapend gat tussen de Macan 4S en de Turbo en dat nu wordt opgevuld. Of hoort de GTS deze keer bovenaan het Porsche Macan-gamma?

Als je kijkt naar specificaties, dan blijft de Turbo de eindbaas. De nieuwe GTS heeft in het dagelijks leven 516 pk. Gebruik je de launch control, dan heb je kortstondig 571 pk. Voor de administratie: de 4S heeft 448 pk (516 bij launch control) en de Turbo 584 pk (639 bij launch control). Dat vertaalt zich ook naar de prestaties. De nieuwe Macan-uitvoering in 3,8 seconden (wederom, als je gebruik maakt van het launch control hulpje) naar de 100 en van 0 naar 200 in 13,3 seconden.

Ook de GTS krijgt de 100-kWh-gigant van een batterijpakket. Hiermee haal je volgens de WLTP-testcyclus maximaal 589 kilometer. Opladen aan een snellader kan met maximaal 270 kW. Lukt dat, dan heb je 21 minuten nodig om van 10 naar 80 procent op te laden.

”Sportiefste versie”

Maar dat zijn maar cijfertjes. En je rijdt geen Porsche om enkel de getallen. De makers hebben namelijk hun stinkende best gedaan om van de kleine gezins-SUV een drooggetrainde atleet te maken. Ik heb bijvoorbeeld het koppel nog niet genoemd. Dat is 955 Nm dat te allen tijde beschikbaar is dankzij een speciaal hiervoor ontwikkelde versnellingsbak. Voor de nerds: de overbrengingsverhouding is 9,0:1. Dat is bijvoorbeeld al iets waarover we niets kunnen vinden bij de Turbo.

Dan door naar de ophanging. Porsche smijt met afkortingen die de crossover alleen maar sportievere maken. Ik noem een Porsche Traction Management (ePTM) met vierwielaandrijving, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) en Porsche Active Suspension Management (PASM). Daarnaast is er een elektronisch geregelde sperdiff op de achteras bij de motor voor een betere tractie, maar ook voor fijner stuurgedrag. Ook fijn: de gewichtsverdeling is 48:52.

De dempers en stabilisatoren zijn afgesteld op doortrapgedrag. Een luchtvering brengt de Macan 10 millimeter lager bij de grond. Geen gigantische drop, maar toch net dat beetje extra om het zwaartepunt te verlagen. Wil je écht alles uit de basis halen, dan kun je achterasbesturing aanvinken op de optielijst.

Wel standaard is het Sport Chrono Pakket met Track Modus (iets wat de Turbo niet heeft). In deze rijstand wordt de batterij nog intensiever gekoeld met als doel om vermogensverlies door hitte tegen te gaan. Is de circuitstand even niet nodig, dan heb je ook nog de Sport- en Sport Plus-rijstand.

Dus ja, marketingblabla kan nog wel eens hout snijden. Want Porsche zegt: ”Deze versie is duidelijk de sportiefste van de reeks.” Ook het in- en exterieur wordt de sportieve aard doorgevoerd. Op de buitenkant vinden we zwarte accenten, getinte voor- en achterverlichting, standaard het Sport Design-pakket en nieuw vormgegeven zijskirts. In de basis staat de GTS op 21-inch velgen, maar je kunt er ook 22-inch wielen onder laten zetten in RS Spyder Design. Er zijn nieuwe kleurtjes waarvan de Luganoblauwe tint hierboven nieuw is voor de Macan.

Aan de binnenkant is het Race-Tex wat de klok slaat. De details zijn van zwartkleurig glad leer. Zitten doe je op sportstoelen en sturen met een GT-sportstuur. Het wordt pas echt leuk wanneer je voor het optionele GTS-interieurpakket gaat. Porsche verwerkt dan de exterieurkleur in de cabine. Denk aan de stiksels en gordels, maar ook het GTS-logo en embleem op het stuur in de tint van de buitenkant. Oh, en je krijgt er automatisch het koolstofvezelpakket bij.

Porsche komt over een tijdje met de prijzen. Normaal gesproken zou ik nu zeggen: de Macan GTS valt tussen de 4S en de Turbo. Die kosten respectievelijk € 94.847 en € 119.847, dus de GTS gaat voor ongeveer een ton? Het is niet ondenkbaar, maar de grote vraag is: is voor Porsche ”de sportiefste” ook altijd de duurste? We gaan erachter komen.