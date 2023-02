Goed nieuws voor petjes, het grote GTI treffen gaat gewoon door

Petjes achterstevoren op en met je GTI naar Wolfsburg. Want daar gaat het gebeuren!

Een paar weken geleden schreven we op Autoblog dat het een saaie zomer zou gaan worden voor de betere VAG-liefhebber. Het jaarlijkse GTI-treffen bij de Wörthersee ging niet door, omdat de organiserende gemeente geen zin meer had in alle oliedampen uitlaatgassen uit de snelle Golfjes.

En dat was extra zuur voor de liefhebbers van de VW-producten, want na drie jaar uitstel vanwege corona, had het dit jaar eindelijk weer eens door kunnen gaan. Maar helaas, de burgemeester was onvermurwbaar; het feest gaat niet door. Punt uit.

GTI treffen gaat gewoon door

Maar gelukkig is er nog Volkswagen zelf. De autofabrikant vond het helemaal niks dat het GTI treffen niet door zou gaan en besloot het dan maar gewoon zelf te organiseren, in de thuisbasis Wolfsburg.

Vrij vertaald zeggen de VW-bobo’s er het volgende over:

“Onze GTI fans zijn zeer belangrijk voor Volkswagen en hun inbreng en ideeën zijn dat ook. Daarom hebben we met z’n allen in de bestuurskamer besloten dat we het evenement dan maar zelf moeten organiseren. En waar kan dat beter dan in Wolfsburg? En net als vroeger zullen we ook deze editie met een paar mooie verrassingen komen voor de fans!” Je leest het, pak je petje en race naar Wolfsburg

Oh ja, wacht nog even met vertrekken

Mocht je nu helemaal enthousiast zijn geworden en al klaar staan met je petje en je weekendtas; wacht nog heel even. Het GTI treffen wordt namelijk pas VOLGEND JAAR georganiseerd in Wolfsburg, het is waarschijnlijk best een klus om dat in goede banen te leiden en dat kan niet zo snel.

Maar het is wel goed nieuws voor iedereen met een voorliefde voor snelle VAG-producten. Vanaf volgend jaar hoef je dus niet meer alleen op de parkeerplaats van de plaatselijke McDonalds je soortgenoten te ontmoeten, maar kan dat ook weer gewoon in Duitsland. En dat vinden we heel leuk voor jullie! En voor @720s…

Hals und Beinbruch!