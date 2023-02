BREEK: alle VAG-liefhebbers zitten thuis deze lente!

Collega Loek en ondergetekende weten niet wat we moeten doen. Wij als VAG-liefhebbers moeten thuisblijven.

Ondanks dat er in de commentsectie een trouw groepje van ouderwetse VAG-bashers aanwezig is, zijn de producten van de Volkswagen Groep enorm populair onder de liefhebbers.

Praktisch genoeg om elke dag te gebruiken en je kan er enorm veel mee doen. Audi’s, Volkswagens, Seats en Skoda’s zijn namelijk dermate goed verkocht dat er honderden bedrijven zijn die zich specifiek richten op het sneller, dikker en toffer maken van jouw VAG-mobiel.

VAG-liefhebbers

Elke zomer kon je dan naar de Wörthersee rijden om te laten zien wat je gebouwd had tijdens het GTI Treffen. Dat begon ooit als een Volkswagen Golf GTI-feestje en groeide uit tot een enorm evenement voor alle merken uit de Volkswagen Groep.

We hebben slecht nieuws voor hen, want het evenement is afgelast. Niet alleen voor dit jaar, maar voor altijd. Alle VAG-liefhebbers zitten dus thuis binnenkort. Dus @Loek en ondergetekende ook.

Dat komt door de gemeente Maria Wörth, waar de Wörthersee zich bevindt. Die vinden een dergelijk evenement namelijk niet meer van deze tijd. Er is toenemende kritiek op het evenement en afnemende acceptatie. Volgens de gemeente zijn de effecten van de klimaatverandering navenant. En dus past het GTI Treffen niet meer in het plaatje.

Corona hielp ook niet mee

Het GTI treffen is nu al drie keer afgelast wegens coronaperikelen. Nu dat eindelijk achter de rug is, hoopten de VAG-liefhebbers op een nieuw evenement aan de Wörthersee.

Overigens waren er enkele VAG-liefhebbers die zich niet lieten stoppen door Covid-restricties. In 2022 reden alsnog meer dan 5.000 mensen naar de Wörthersee, waarbij de politie meer dan 3.700 bekeuringen uitdeelde en 400 kentekenplaten in beslag nam.

Wat er nu gaat gebeuren is niet duidelijk. De milieulobby heeft dit evenement keurig de nek omgedraaid. Zonde, want er Volkswagen heeft ook een hoop elektrische auto’s. Noem het het ‘GTX-treffen’ en deel Bratwursten van tofu uit. Mag het dan wel?

En toch he, els je de EV’s versneld wil laten accepteren, zijn dit soort evenement juist bij uitstek geschikt. Gezien de potentie van het aantal bezoekers lijkt het ons overigens niet ondenkbaar dat er een andere locatie gekozen wordt.

