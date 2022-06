Nieuwe Volkswagen Amarok goed nieuws voor schermliefhebbers

Volkswagen en infotainment, het is geen goede combinatie recent. De aankomende Volkswagen Amarok krijgt qua infotainment een flinke voorsprong.

Vernieuwing betekent niet altijd verbetering. Volkswagen onthulde samen met de Golf hun gloednieuwe dashboard waar digitaal centraal staat. Dat betekent ook dat fysieke knoppen voor de airco verdwijnen en dat nu via het scherm moet gebeuren. Het ziet er gelikt uit, maar men was er nog niet bepaald lyrisch over. Uiteraard is het sowieso even wennen, maar ergonomisch is het interieur van de Golf (en derivaten als de SEAT Leon) nog niet het ei van Columbus.

Infotainment Volkswagen Amarok

Wat dat betreft lijkt het erop dat het beste infotainment van Volkswagen in de aankomende Amarok komt te zitten. Met behulp van teasers en gecamoufleerde testauto’s kunnen we langzaam maar zeker de puzzelstukjes in elkaar zetten. Zo blijven er maar weinig verrassingen over, want nu wordt het dashboard en het scherm ook in zijn volledigheid getoond.

Ford

Waarom roepen wij dan nu al dat dit infotainment in de Volkswagen Amarok beter is? Omdat we weten waar het vandaan komt. De Volkswagen Amarok deelt namelijk het meeste van zijn techniek met de Ford Ranger. Dat geldt dus ook voor het centrale scherm. Niet alleen wordt dat scherm wel goed ontvangen door de pers, het 12 inch grote scherm is ook groot genoeg dat multitasken beter te doen is. Ook de software is van Ford, het is namelijk gewoon hun SYNC4-systeem. Dat zit dus wel snor.

Zoals gezegd wordt de Volkswagen Amarok naast het infotainment hevig gerelateerd aan de Ford Ranger. Het platform, het feit dat het ‘ie onder meer een V6 krijgt, kleine stukjes styling en de dimensies (5.350 mm x 1.910 mm x 1.880 mm) en gewichten (laadvermogen van 1.200 kg en een trekgewicht van 3.500 kg) zijn al bekend. De hele truck wordt bekend op 7 juli.