Lezersvraag: Wat is jouw favoriete auto kanaal op YouTube?

Inmiddels lijkt iedereen een auto kanaal op YouTube te hebben, zoveel zijn het er. Maar welke is jouw favoriet?

Vroeger was niet alles beter. Zeker niet als je graag naar auto’s keek op televisie. Je had alleen ‘De Heilige Koe’ en ‘Het Wrak van de Week’ als onderdeel van Tros Kieskeurig met Wim Bosboom, God hebbe zijn ziel. Maar dat was het dan wel.

Tegenwoordig heb je YouTube en het lijkt wel alsof bijna iedereen daar een auto kanaal heeft, je ziet door de bomen het bos haast niet meer. Maar daar klagen we niet over, dat vinden we alleen maar heel erg leuk. Maar je weet, als er veel keuze is, neemt ook de keuzestress toe. Want welke is de leukste?

Wat is jouw favoriete auto kanaal?

Ondergetekende kijkt graag naar de dragraces van CarWow. Matt die samen met Yani -en vele anderen- werkelijk alles tegenover elkaar zetten. Van een Formule 1-auto tegen een Bugatti Chiron, tot aan een Suzuki Jimney tegen alle power-SUV’s die er zijn. Erg vermakelijk, zeker door de humor van de presentatoren.

Ook Hoovies Garage is leuk. Ouwe barrels kopen voor weinig geld, opknappen en kijken of je ze een beetje als dagelijks vervoer kunt gebruiken. Of om het in Nederland te houden, Drivers Dream van Sjoerd van Stokkum. Oké, de presentatie is zo zo, maar hij komt door zijn netwerk wel op plekken die jij en ik niet mogen bezoeken.

Moeten er meer Nederlandse auto kanalen komen?

Maar wat is nou jouw favoriet? En meteen even de subvraag, moeten er niet gewoon veel meer Nederlandse auto kanalen komen op YouTube? Bijvoorbeeld iemand die een ouwe Jaguar opknapt en daar alles van laat zien? Met een charmante presentator en een nog charmantere monteur? Ik noem maar een dwarsstraat hoor.

Kortom, laat ons weten wat jij het beste en vermakelijkste auto kanaal vindt dat je kent op YouTube. En denk maar zo, je geeft dit antwoord niet alleen voor jezelf, je helpt er ook je mede-Autobloggers mee. Want hoe meer kanalen we kennen, hoe beter!