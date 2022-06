Goed nieuws: dít is hoe de Polestar 5 eruit gaat zien

Alle vermoedens zijn min of meer bevestigd: Polestar heeft het design van hun sedan/vierdeurs coupé 5 officieel ingediend.

De storm is een beetje gaan liggen bij Polestar. Het zustermerk van Volvo startte een aantal jaar geleden met hun best wel gave Polestar 1, een hybride coupé met 600 pk. Deze werd zeer gelimiteerd beschikbaar en was eigenlijk meer een showpony. De eerste Polestar die interessant is voor de massa is de Polestar 2, overigens wel nu in verschillende varianten beschikbaar.

Polestar Design

Polestar heeft design wel aardig in de vingers, al lijkt het allemaal nog vrij erg op Volvo. Niet gek, want beide Polestars begonnen qua design ooit als een Volvo (de 1 was de Concept Coupe en de 2 was de 40.2 Concept). Zoals gezegd is het even rustig wat betreft nieuwe modellen, maar daar komt spoedig verandering in met nieuwe modellen die absoluut niet begonnen als een Volvo concept. De modellen Polestar 3, 4 en 5 staan op de planning. De Polestar 3 mogen we snel verwachten, dat wordt een vrij grote elektrische SUV.

Polestar 5

Dan komt de Polestar 4, een compacte elektrische coupé crossover. Over die 4 is het nog een beetje stil, dus slaan we die even over omdat we het moeten hebben over de Polestar 5. Dankzij het vastleggen van het ontwerp weten we nu met enige zekerheid hoe de Polestar 5 eruit gaat zien. Het slechte nieuws is dat we het niet kunnen brengen als een keiharde ‘BREEK’, want het is eigenlijk een ‘bevestiging’ van wat we al wisten. Het goede nieuws is dat er in de transitie van concept naar productieversie weinig veranderingen zijn gemaakt, dus de Polestar 5 wordt een knappe jongen.

Patent

Het ontwerp van de Polestar 5 is ingediend bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Onderstaande foto van de Polestar Precept concept liet al zien wat het ongeveer moest worden. Dat was dus officieel nog een concept.

De officiële tekeningen zetten echter kracht bij Polestar’s belofte om de 5 zo te bouwen. Het wordt dus een aardig stijlvolle vierdeurs coupé, enkel beschikbaar met volledig elektrische aandrijflijnen. Concurrenten zijn dus bijvoorbeeld de Tesla Model S, Audi e-tron GT of de aankomende A6 e-tron en de niet al te heftige varianten van de Porsche Taycan. Qua looks kan de Polestar 5 in ieder geval al goed weerstand bieden tegen die merken.

Als het aan Polestar ligt is 2022 het jaar van de Polestar 3, 2023 het jaar van de Polestar 4 en dus 2024 het jaar van de Polestar 5. Je zou er zo een Chinese maankalender van kunnen maken. (via EUIPO)