Goedkoop autorijden dankzij de Belastingdienst

De Belastingdienst neemt dus niet alleen, heel soms kun je ook iets van ze krijgen.

Het is een plaag die je niet uitgeroeid krijgt; de Belastingdienst. Met hun blauwe brieven, soms zelfs in naam van onze koning. Ze zijn ook altijd zo dwingend he? Nooit eens vriendelijk vragen of je wat over hebt voor het onderhoud van het land.

En dat is ook het vervelende van deze dienst. Het kost je klauwen met geld, maar als ze er niet zouden zijn, zouden we in een desolaat stuk land rijden waar helemaal niets centraal is geregeld. En laten we dat nou ook weer niet willen.

Belasting betalen moet dus. Maar als het wat minder kan zijn, is dat natuurlijk altijd beter.

Goedkoop rijden dankzij de Belastingdienst

En dat is precies wat de directeur-eigenaar van een Nederlands bedrijf deed. Zijn bedrijf kocht in 2015 een Volvo van 93.000 euro en daar reed deze man zowel zakelijk als privé in. Het was een hybride, dus hij hoefde maar 7% bijtelling te betalen.

Toen de bijtelling omhoog ging, besloot de man de Volvo privé over te nemen. De auto werd getaxeerd op bijna 30k, maar hij rekende nog geen tiende van dat bedrag af. In de aangifte omzetbelasting, gaf het bedrijf aan dat de auto voor de taxatiewaarde was verkocht en dat er 5141 euro aan btw was ontvangen.

Maar meteen daarna maakten ze bezwaar tegen de eigen aangifte en stelden ze dat de auto voor 2640 euro was verkocht en dat er maar 434 euro aan btw was betaald. Het verschil van 4707 euro, werd teruggevraagd van de Belastingdienst.

Proces van de Belastingdienst

Als je zoiets doet, kun je wachten op een proces aan je broek. Precies wat de Belastingdienst ook deed. Daar vonden ze dat er btw betaald moest worden over de taxatiewaarde en niet over het bedrag op de factuur. Klinkt gek, niet?

Nou, dat vond de rechter ook. Die zegt dat het bedrijf in zijn recht staat en de teruggevorderde btw mag houden. Het is namelijk leidend wat er op de factuur staat en niet wat een taxatiewaarde is. Bovendien is er nog net zó veel voor de Volvo betaald, dat je het niet als symbolisch bedrag kunt zien. Van misbruik is volgens de rechter geen sprake, omdat er is gehandeld volgens de bestaande wetgeving.

En al lijkt deze uitspraak ons duidelijk, de Belastingdienst gaat er wel tegen in beroep. Daarom is ons advies dus; heb je een bedrijf en wil je goedkoop een auto overnemen? Doe het dan precies zoals het hierboven staat beschreven en pak wat centjes terug van die graaiers.

Graag gedaan!