Volvo EX90 interieur lijkt op dat van Model S

De nieuwe EX90 komt eraan en Volvo blijft het minimalistisch ontwerp hanteren voor het interieur.

Volvo staat voornamelijk bekend om twee dingen: de veiligheid van de auto’s en het minimalistisch ontwerp van voornamelijk het interieur. Goed nieuws voor de mensen die dat waarderen, dit omdat het interieur in de EX90 deze designlijn blijft volgen.

Interieur Volvo EX90

De verwachtingen van de EX90 zijn hoog en voor het merk is het een belangrijke auto. De EX90 zal op 9 november zijn debuut maken en de XC90 opvolgen. Om ons een beetje lekker te maken komt Volvo steeds met meer informatie. Nu ook weer, we hebben namelijk afbeeldingen ontvangen van het interieur van het nieuwe vlaggenschip. Het doet een beetje denken aan de Tesla Model S.

Belangrijk aldus Volvo, want het interieur staat centraal in de beleving van de auto. Volvo zegt dat de schermen cruciaal zijn om vertrouwen op te bouwen tussen de bestuurder en het voertuig. De schermen zijn er namelijk om het leven makkelijker te maken, niet om afleiding en verwarring te scheppen.

In het interieur zien we twee schermen. Een wat kleiner scherm voor de bestuurder, op dit scherm kan je alles aflezen wat nodig is om de auto goed te besturen. Denk aan het bereik of de snelheid. Het grotere scherm dat in het midden is geplaatst is onder andere voor het navigatiesysteem, telefoon en bedieningselementen. Het scherm past zich aan wanneer je bijvoorbeeld parkeert of belt.

Andere techniek

De nieuwe Volvo zit bomvol techniek. Denk bijvoorbeeld aan een radar in de cabine. Deze radar kan slapende kinderen (of huisdieren) waarnemen die per ongeluk zijn achtergelaten. Het komt namelijk voor dat mensen bijvoorbeeld een kind vergeten in de brandende zon, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dit behoort met deze techniek tot het verleden.

Ook aan de buitenkant komen een heleboel sensoren. De auto is behangen met radars, lasers en camera’s die samenwerken met de tech van het interieur. Software zorgt ervoor dat alle input wordt verwerkt, om te zorgen dat de bestuurder zo goed mogelijk oplet. En veilig op de bestemming aankomt, door bijvoorbeeld een 360 graden beeld van de omgeving te laten zien. Informatie over de motor is nog een groot raadsel, vermoedelijk moeten we daarvoor wachten tot 9 november.