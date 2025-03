Échte Renault 5 Alpine Turbo is goedkoper dan elektrische 5

Kies maar: een sportief oudje met een vierpitter of een nieuwe elektrische?

Zo naast elkaar zie je nog beter hoe goed het werk is dat Renault heeft afgeleverd met de nieuwe Renault 5 E-Tech. Er is goed gekeken naar details, zoals het luchthappertje op de motorkap en de mistlampen in de voorbumper. Maar als je moet kiezen, zou je dan een jaren ’80 Renault 5 Alpine Turbo kopen of toch de nieuwe elektrische? Misschien helpen de prijzen van de beide modellen bij je keuze.

Daarover later meer. Eerst even: wat is die Renault 5 Alpine Turbo ook alweer? Om verwarring te voorkomen, dit is níét de R5 Turbo met middenmotor. Die kwam een stuk later dan de Alpine Turbo. Nee, de Alpine Turbo is wat minder heet, maar daardoor niet ijskoud. Een 108 pk sterke 1.4-liter turbomotor met vier cilinders brengt een bakje dat leeg 844 kilo (944 kilo rijklaar) in beweging. Dat is minder dan twee derde van het gewicht van de 5 E-Tech.

De Renault 5 Alpine Turbo op Marktplaats

Het autootje hieronder werd op 29 december 1982 voor het eerst inschreven. Niet veel later, op 3 januari 1983, werd de 5 voor het eerst tenaamgesteld in Nederland. We spreken hier dus over een origineel Nederlands geleverd Renault Alpine. Het Alpine-thema gaat door in de carrosseriekleur Bleu Alpine en de velgen.

De verkoper heeft de Renault al 15 jaar in bezit. Hij wil van de 5 af omdat hij zijn verzameling wat laat slinken. De particuliere handelaar schrijft dat de Renault ergens in zijn 42-jarige leven is gerestaureerd en dat de motor en turbo gereviseerd zijn. Dankzij zijn leeftijd is de Renault 5 Alpine Turbo mrb-vrij. Als we de foto’s bekijken, ziet de Renault er ondanks zijn 123.930 kilometer er piekfijn uit. Ook het interieur is prima te noemen.

Wat kost de 5 Alpine Turbo?

De APK verloopt dit jaar op 12 september. Je kunt deze lente en zomer dus nog lekker rondscheuren in de Renault zonder een keuring. De verkoper uit Blauwestad, vlak bij Winschoten en Veendam, vraagt € 24.950 op Marktplaats voor de Renault 5 Alpine Turbo. Daarmee is de oude 5 Alpine Turbo iets goedkoper dan de goedkoopste 5 E-Tech.

Als je de elektrische Renault 5 uit de configurator haalt, ben je minstens € 27.990 kwijt. Het op dit moment goedkoopste exemplaar op Marktplaats kost € 28.235. En de nieuwe Turbo 3E? Die zal straks voor een veelvoud van dat bedrag gaan.