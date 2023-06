Goedkoopste auto met automaat in NL: dit is de top 6!

De goedkoopste auto’s met automaat in Nederland. Waar kom je dan op uit?

Auto’s worden duurder en duurder. Dat is duidelijk. We moeten eraan wennen dat sommige auto’s soms wel 10-20 procent prijziger zijn geworden. Maar dan nog heb je altijd prijsverschillen. Natuurlijk kunnen we kijken naar de duurste sportwagens van Nederland (gaan we ook doen hoor), maar daarbij is prijs niet een wezenlijke horde die genomen moet worden.

Dat is het wel het geval als we kijken naar de goedkoopste auto’s met automaat in Nederland. Het kan maar zo zijn dat jij vanuit medische redenen niet in een handbak kan rijden en zodoende vast zit aan een automaat. Of omdat je veel in de stad/file rijdt en geen zin hebt om constant te moeten ontkoppelen. Of simpelweg omdat je een rijbewijs hebt waarbij je alleen met automaat mag rijden. Als je dan op zoek bent naar een automaat, wat zijn dan de goedkoopste? Autoblog zocht het voor je uit! Dit zijn namelijk de 6 goedkoopste auto’s met automaat in Nederland:

6. Mazda 2 SkyActiv-G 90 Centre-Line (DJ)

€ 24.990

De Mazda 2 is een auto die een beetje tussen het B- en A-segment invalt. Het is in feite een B-segmenter, maar dus vrij klein in vergelijk met zijn concurrenten. De prijs is echter interessant en de ‘2’ rijdt echt heel erg leuk. Je kan met deze Mazda nog lekker ouderwets hoeken, iets dat in dit segment bijna niet meer voorkomt. Gevoelsmatig is de Mazda 2 een stap boven de rest in dit overzicht, maar dat is de prijs ook. Het scheelt drie mille met de nummer 5.

5. Hyundai i10 1.0i Comfort (IA)

€ 21.990

Bij Hyundai moet je kiezen voor de duurdere vijfzitter. De vierzits versie is er alleen met handbak. De basisuitvoering van de Hyundai i10 automaat heeft al airco, cruise controle, centrale deurvergrendeling, lichtsensor en alarm. Dat is best compleet voor zo’n kleintje. Wel is het zo dat een kale vierzits ‘i-Drive’ (ja, zo heet de instapper) er al is vanaf 17.595 euro. Dus voor een automaat moet je 4.405 euro extra meenemen.

4. Toyota Aygo X Play 1.0 VVT-i S-CV (KGB70)

€ 21.750

Citroën en Peugeot zijn gestopt met de C1 en 108, maar Toyota heeft een opvolger voor de Aygo, de Aygo X. Dit is een soort crossover-esque interpretatie op een Aygo. Goed nieuws, je kan ‘m krijgen met een automaatje. Het is nu geen gerobotiseerde handbak, maar een CVT. Ook krijg je standaard de ‘Play’-uitvoering, de basisversie is er alleen met handbak.

3. Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic CVT

€ 21.490

De Mitsubishi Space Star is al jaren een van de goedkoopste auto’s van Nederland. In barre tijden van dit merk, is het goed om te zien dat ze in elk geval nog een wereldwijd succes hebben. In tegenstelling tot veel andere auto’s in dit overzicht kun je deze auto bijna overal kopen. Het nadeel is dat je met de automaat pas in kan stappen bij het derde niveau. Dus waar je een basis Space Star voor 16.490 euro kan kopen, is de goedkoopste automaat meteen 21.490 euro. Toegegeven, met climate control, lichtmetalen wielen en achteruitrijcamera is ‘ie wel lekker compleet.

2. Dacia Sandero TCe90 Expression

€ 21.350

De Dacia Sandero is een B-segment auto en in dit geval heb je een prima 90 pk sterke 1.0 motor. Toch is het de vanafprijs veel hoger bij een automaat. Dat komt door twee dingen. Ten eerste is de automaat al 2.450 euro duurder. Vervolgens mag je de automaat alleen bestellen als ‘luxe’ Expression, terwijl de handbak er ook als goedkopere Essential is.

1. Kia Picanto 1.0 DPi ComfortLine (JA)

€ 17.390

Ja, een Kia Picanto begint normaal gesproken bij 15 mille. Maar als je een automaat wil, begint het pas bij de ‘ComfortLine’. Met een vanafprijs van 17.390 euro valt het allemaal mee, zeker als je bedenkt dat je leuke 15 inch wielen en airco krijgt, naast de automaat. Ten opzichte van de Hyundai i10 vinden we het prijsverschil wel erg groot, terwijl de motor, bak en dergelijke gelijke zijn. De Picanto is overigens wel een vierzits-versie.

Goedkoopste automaat van Nederland, conclusie:

Als je echt automatisch moet rijden, zijn de traditionele A-segment-auto’s nog altijd het laatste bastion. Het nadeel is dat de combinatie van een niet-geëlektrificeerde aandrijflijn met een atmosferische motor erg slecht is voor de CO2-uitstoot. Dus je betaalt vooral sloten aan BPM. Dit zijn in de ogen van de overheid toch rijdende milieudelicten, terwijl op een grote PHEV SUV als de BMW XM nauwelijks BPM zit.

Maar er is ook een lichtpuntje. Dat zijn kleine en betaalbare elektrische auto’s. De Dacia Spring is een alternatief voor als je écht alleen in de stad rijdt. Maar een Fiat 500e is er al vanaf 30 mille en ook de BYD Dolphin even goedkoop. Dan komen bij het volgende voordeel van een EV: je hoeft over het algemeen nooit te schakelen. Dus de goedkoopste auto met automaat in Nederland zal binnenkort elektrisch zijn. Verrassing?

