Vernieuwde Peugeot 2008 prijs: niet goedkoopste in het segment

De vernieuwde Peugeot 2008 heeft een prijs. Verrassing: het is niet de goedkoopste.

Compacte crossover, LEDs, elektrisch, meer LED en zwarte spiegelkappen. En meer LEDs. Dan hoor je er helemaal bij anno 2023. En laat dat nu precies het geval zijn met de vernieuwde Peugeot 2008. Dat model arriveerde in 2019. Dat lijkt nog vrij recent te zijn, maar dat is dus alweer vier jaar geleden. Het is dus de hoogste tijd voor een visuele en technische update en die is er nu!

De vernieuwde Peugeot 2008 tapt uit een zeer bekend vaatje. Het huidige model oogde zeker niet verouderd of bedaagd, maar het Peugeot-familie gezicht evolueert constant en de 2008 begon bijna uit de toon te vallen. Daarom heeft Peugeot de boel flink opgefrist.

Visuele kenmerken vernieuwde Peugeot 2008

Zo is de neus compleet nieuw. De grille, koplampen en bumper sluiten keurig aan bij auto’s als de 308, 408 en de gefacelifte 508. Je kunt de vernieuwde Peugeot 2008 herkennen aan de drie LED-strips die een soort afdruk van een klauw moeten suggereren. De kleur die je ziet op de plaatjes – Gris Selenium – wordt gecombineerd met een zwart dak en zwarte spiegelkappen. Dat laatste is standaard op alle 2008’s.

In het interieur zijn er ook een paar dingen gebeurd. Wat in eerste instantie opvalt is het enorme infotainmentscherm. Ook hier zie je dat de tijd snel gaat, want de resolutie is hoog. Met een diameter van 10 inch is het scherm ook vrij groot. Dit is gewoon een B-segment crossover, hè?

Verder krijg je een hele hoop USB-laadpoorten en daarbij houden ze er rekening mee dat de ouders – die voor voor zitten – duurdere telefoons (2x USB-C) hebben dan de kinderen achter (1x USB-A). Optioneel kun je ook voor draadloos laden kiezen, dat nu drie keer zo snel gaat als voorheen.

Uitvoeringen

Er zijn drie verschillende uitvoeringen bij de vernieuwde Peugeot 2008. Het begint met de Active die voorzien is van parkeerpiepers achter, climate control, elektrische ruiten voor- en achter, elektrische spiegels en dus dat 10 inch scherm. De Allure doet er een flinke schep bovenop met 17 inch patta’s, grille in kleur, 10 inch scherm met hogere resolutie en parkeerpiepers ook aan de voorkant. De GT is gelijk aan de Allure, maar heeft volledige LED-koplampen, parkeercamera, keyless entry (en starten), inklapbare spiegels en een zwart dak.

Dan de techniek. Instappen doe je met de 1.2 PureTech met 100 pk, die gekoppeld is aan een handbak. Ga je voor de 1.2 met 130 pk, dan krijg je een achttraps automaat standaard. Ook standaard uitgerust met een automaat en 130 pk is de diesel, een 1.5 viercilinder HDI die wij waarschijnlijk niet zullen krijgen.

Elektrische varianten vernieuwde Peugeot 2008

Wél interessant voor ons Nederlanders zijn de geëlektrificeerde uitvoeringen van de vernieuwde Peugeot 2008. Ten eerste is daar de Peugeot e-2008. Dat is de geheel elektrische versie. Die krijgt een upgrade voor de motor en de accu.

De elektromotor levert nu 156 pk (dat was 136 pk) en het accupakket is nu 54 kWh (dat was 50 kWh). Inderdaad, die cijfers kennen we ook van de Peugeot e-308. Niet alleen is de motor sterker en de batterij groter, ze werken ook efficiënter samen. Daardoor stijgt de WLTP-actieradius van 345 km naar 406 km.

Tot slot is er nog een nieuwe toevoeging in de vorm van een plug-in hybride. Deze zal een 136 pk sterke benzinemotor combineren met een elektromotor. De transmissie is een automaat met dubbele koppeling en zes versnellingen.

Volgens Peugeot kun je de helft van de tijd elektrisch rijden, mits je in de stad pendelt. Althans, dat verwachten ze een beetje van hun klanten. De hybride-versie staat gepland voor 2024, de rest zal zo rond de zomer van 2023 bij de dealers arriveren. Al horen wij liever gewoon hoeveel KM je dan full-electric kunt rijden met die nieuwe Hybride. Maar daar doet Peugeot nog geen uitspraken over.

Vernieuwde Peugeot 2008 prijs

Maar ja, wat kost dat dan? Peugeot heeft de prijs van de vernieuwde 2008 bekendgemaakt. Wil je de goedkoopste B-segment crossover dan moet je niet shoppen bij de Franse autofabrikant. Prijzen beginnen namelijk bij 30.920 euro. De concurrenten zijn goedkoper, als je de actuele prijslijsten erop naslaat.

Voor die net geen 31 mille heb je de kleinste motor, een 1.2 met 100 pk en een handbak. Onder andere parkeersensoren achter, 16 inch velgen en een 10 inch infotainmentscherm behoren tot de standaard uitrusting van de Active.

De Allure zit erboven en begint bij 32.820 euro rijklaar. En dan is er nog de 2008 GT, deze begint bij 38.620 euro. Tja, de prijzen lopen anno 2023 lekker op, zelfs in het B-segment moet je de portemonnee trekken tegenwoordig.

Voor de volledig elektrische e-2008 mag je helemaal de knip trekken. Diverse concurrenten hebben geen elektrische auto in dit segment, dus op dat vlak heeft Peugeot een streepje voor. De vernieuwde e-2008 begint echter bij 45.870 euro rijklaar. Dit is de prijs van de online configurator. Mocht dit ook de officiële cataloguswaarde zijn dan is het ook nog eens zo dat de e-2008 niet in aanmerking komt voor subsidie in Nederland. Zou toch lullig zijn als deze er 870 euro bovenzit.

Concurrentie

De Peugeot 2008 en e-2008 begeven zich in het veld van B-segment crossovers. Daar opereert de Fransoos zeker niet alleen. Er zijn diverse concurrenten waar de vernieuwde 2008 mee te maken krijgt. Het voordeel is van de Peu is natuurlijk dat deze net opgefrist is, waardoor ‘ie een streepje voor heeft op de meeste concurrenten. Het is niet de goedkoopste, maar ook niet de duurste.

