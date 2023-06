Suzuki Jimny Rhino Edition is kekke tijdmachine

Met de Suzuki Jimny Rhino Edition keer je zo terug naar de jaren ’80 en ’90,

Laatst hadden we het er over op de redactie. De beste auto’s zijn niet de allrounders, maar de auto’s die het beste doen waar ze voor ontworpen zijn. Dat klinkt een beetje vaag, maar is eigenlijk vrij logisch. Nu alle auto’s snelle, dynamische, milieuvriendelijke, crossover allrounders zijn, zijn juist de auto’s die doelmatig zijn veel toffer. En nee, dat hoeft echt niet per se hypercar te zijn.

Denk aan auto’s als de Golf GTI, Alpine A110, Alfa Romeo Giulia en de Range Rover, bijvoorbeeld. De Suzuki Jimny past ook in dit rijtje. Ja, er zijn comfortabelere, snellere en zuinigere auto’s. Maar dat is niet relevant, deze auto heeft nog die heerlijke jaren ’80 en ’90 vibes die je simpelweg niet krijgt bij een moderne premium crossover hatchback dinges geval.

Stickers!

En er is nu een nieuwe versie, de Suzuki Jimny Rhino! En deze doet nog meer denken aan de jaren ’80 4×4’s van Suzuki. Denk aan de SJ410, SJ413 en Samurai. Ook in Nederland kwam je die geregeld tegen, mede omdat onze regelgeving qua grijs kenteken-auto’s destijds een lachertje was.

Dus voor weinig geld reed je rond in een échte 4×4. In veel gevallen kon je ‘m optooien met allerlei accessoires, waarvan de stickers het meest episch waren. Het voegde niets toe, maar zag er wel tof uit.

Enfin, de Suzuki Jimny Rhino heeft een heleboel stickers, zowel op de motorkap, de zijkant van de motorkap als de zijkant van de auto. De stickers zijn in de kleuren rood, zwart en grijs. De rode stickers complementeren geweldig met de rode spatlappen. Ook afwijkend aan de Suzuki Jimny Rhino is de grille.

Onderhuidse wijzigingen Suzuki Jimny Rhino

Er zijn ook een paar onderhuidse wijzigingen. Denk aan een beschermingsplaat onder het differentieel. In het interieur zijn er DLX-vloermatten Apple CarPlay. Helaas komt deze versie niet naar Nederland, de Jimny is er niet meer op geel kenteken. Maar de viuele upgrades kun je ook achteraf bestellen.

Zoals gezegd, op geel kenteken is in Nederland de Jimny nieuw niet meer leverbaar helaas. Daarom moet je op zoek gaan naar een occasion. Bekijk in onderstaande video uit waar je op moet letten bij de aanschaf van een gebruikte Jimny:

