Goedkoopste BMW 130i van Marktplaats ziet er behoorlijk netjes uit

En ook nog voor een schappelijk prijsje.

Hij is alweer twintig, de 1-serie. De opvolger van de 3-serie Compact is inmiddels in allerlei soorten en maten verkrijgbaar en lijkt voorlopig nog niet te vertrekken (hoop ik). Een van de eerste hetere 1-series is de 130i van de E87-generatie. Een dikke zes-in-lijn zorgt net als in vele andere BMW’s voor de power. En dat inmiddels voor een schijntje. Dat blijkt wel uit de prijs voor de goedkoopste BMW 130i van de eerste generatie die op Marktplaats staat.

De atmosferische benzine-zes-in-lijn in de 130i heeft inderdaad een inhoud van 3,0 liter. Het vermogen dat daaruit komt, is 265 pk en het koppel bedraagt 315 Nm. Meer dan genoeg in zo’n kort bakje. Het vermogen gaat ook nog eens alleen naar achteren. Wie de kracht op een goede manier naar het asfalt weet te brengen, kan een sprintje van 0 naar 100 km/u doen in 6,1 seconden. De acceleratie stopt bij 250 km/u.

De 130i die te koop staat

Het goedkoopste exemplaar dat je nu kunt kopen op Marktplaats stamt uit eind 2005 en werd begin 2006 op Nederlands kenteken gezet. Het is dus nog een pre-facelift. Destijds had deze vijfdeurs 130i een nieuwprijs van minimaal € 47.299. Schakelen doe je lekker zelf met een handbak met zes versnellingen. Wie de BMW straks koopt, is de vierde eigenaar. Diegene zal wel even langs een autozaak moeten, want de APK is begin november verlopen.

In de 18 jaar dat deze 130i hier rondrijdt, heeft hij er ruim 280.000 kilometer opzitten. Dat zal de hoofdreden zijn voor de schappelijke prijs. Van de buiten- en binnenkant lijken er weinig oneffenheden op de auto, al zijn de foto’s niet bijzonder gedetailleerd. Ja, het interieur is gebruikt en het pindakaaskleurige leer begint zijn leeftijd te tonen, maar mag het?

De goedkoopste BMW 130i van Marktplaats staat te koop in Krimpen aan den IJssel bij een particulier die Henk heet. Je kunt bieden vanaf € 5000, maar met een bod van € 5.450 is de BMW van jou. Breng een leuk bod uit en wie weet drift jij binnenkort ook in een 130i voor weinig.