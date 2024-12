Bugatti van € 3 miljoen mist optie die Dacia Spring wel heeft

Maar daar komt binnenkort verandering in.

De recentste Bugatti Chiron van Nederland (niet de auto hierboven) ging voor € 3.058.397 de deur uit. Dat bleek verrassend goedkoop te zijn. Bij zo’n stuntprijs kun je dan ook niet alles verwachten. We noemen een schamele W16-motor, slechts 1.500 pk en een pietleuterige kleurstelling van de snelste auto ter wereld. En dan mist er ook nog wat in het interieur.

Dat viel ook een Amerikaanse Bugatti-verzamelaar op. De desbetreffende persoon luistert naar de naam Shannon. Ze maakte een video van zichzelf waarin ze het Bugatti-personeel oproept om naar haar ”liefdesbrief” en ”kerstwens” te luisteren. In dit bericht smeekt ze de makers van de Chiron om iets simpels.

De missende optie

Ze is in haar Chiron naar een bijeenkomst vertrokken en was blijkbaar nog niet helemaal wakker. Om te helpen bij het ontwaken, knalde ze een blikje Red Bull open. Vervolgens had ze geen plek om het blikje te stallen. De Chiron heeft namelijk geen bekerhouders.

Iets dat je als extra optie van € 46,50 wel kunt bestellen in een Dacia Spring. Omdat het Dacia is, heeft de bekerhouder nog een functie: je kunt het apparaatje ook gebruiken als tassenhaak en lamp. Hoe dan ook, de Bugatti-rijdster vond het verstandig om haar blikje in het opbergvak in de deur te posteren. Dat pakte verkeerd uit waardoor er een laagje energiedrankje in de deur van de Bugatti kwam staan.

De oproep wordt gehoord

Terug naar de Bugatti, want Shannons oproep komt binnen bij Bugatti. Ontwerper Frank Heyl reageert via zijn eigen Instagram-account. ”Het ontwikkelingsteam is bijzonder druk geweest om met een oplossing te komen en ik denk dat we hebben geleverd”, zegt Heyl. In de video laat Heyl een virtuele Chiron zien die er schijnbaar precies zo uitziet als de Bugatti die Shannon heeft geconfigureerd. De ontwerper complimenteert haar met haar samenstelling.

Heyl vervolgt en laat zien waar hij een bekerhouder wil plaatsen: ”De ideale plek die zich leent voor een bekerhouder zou de opbergruimte in de deur zijn.” Precies de plek waar Shannon eerder haar Red Bull neerzette. Net als bij de Dacia Spring heeft Heyl een bekerhouder ontworpen die zo in de deur kunt vastzetten. Omdat het Bugatti is, ziet de bekerhouder er chique uit. Daarnaast is er een slimme werking. Er zijn twee gaten: een voor een grote waterfles en een voor ”zo’n plakkerig, Oostenrijks drankje” zegt Heyl.

Om de bekerhouder goed bij de auto te laten passen, is de naam van de Bugatti-eigenaar erboven gezet in de roze kleur die ook op het exterieur terugkomt. Allemaal leuk en aardig, maar het leukste is nog wel dat Bugatti de bekerhouder ook echt wil maken. ”Als jij dit ontwerp goedkeurt, dan kunnen we een 3D-geprint prototype maken en naar je sturen voor een eerste test in jouw auto. Zalig Kerstfeest”, zegt de Bugatti-ontwerper. De optie zal wel wat kosten verwacht ik.

Foto: Bugatti Chiron gespot door @spotcrewda