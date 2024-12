Chinese EV met hulpmotor verslaat alle PHEV’s

Dit moet de topper van Leapmotor worden in Europa.

Een bekend Engels gezegde luidt: als je ze niet kunt verslaan, moet je je bij ze voegen. Die gedachte hebben de bazen van Stellantis wellicht gehad. Het moederbedrijf van merken als Fiat, Opel, Peugeot en Jeep kocht een groot belang in het Chinese Leapmotor. Zo heeft Stellantis ook wat melk in de pap te brokkelen op Chinees EV-gebied. En het blijft niet alleen bij pure elektrische auto’s bij dit Chinese merk. Dat blijkt wel uit het nieuwe model: de Leapmotor C10 met range-extender.

Wie niet dagenlang rondstruint op autowebsites of gewoonweg nog nooit gehoord heeft van een range-extender is hier een spoedcursus. De naam verklapt al een boel dus het is ook precies wat je denkt: een extender van de range. Die extender is een benzinemotor die elektriciteit opwekt en naar de accu stuurt. De stroom uit die batterij wordt vervolgens door een elektromotor gebruikt om die wielen in beweging te brengen. De aandrijving bij een EV met range-extender zoals deze Leapmotor C10 komt dus puur en alleen van de elektromotor.

Specificaties van de Leapmotor C10 met range-extender

Waar de volledig elektrische C10 een vermogen heeft van 218 pk, moet de range-extended versie het doen met 3 pk minder. Wat dat met de sprintsnelheden doet, weten we nog niet. De batterij is 28 kWh groot. Je kunt zowel AC- als DC-laden. Via de snelste weg kun je in 18 minuten, 72 kilometer elektrisch rijbereik bijladen.

Als de benzinetank leeg is, kun je met een volle accu 145 kilometer rijden volgens WLTP-berekeningen. Dat is verder dan welke PHEV in Nederland ook maar elektrisch kan rijden. Heb je wel getankt, dan kom je minimaal 950 kilometer ver. Ook zeker niet onaardig.

De bedoeling is dat je deze Leapmotor C10 met range-extender veel gaat zien. Deze versie van de crossover is een belangrijke voor Leapmotor in Europa zegt het merk. Daarvoor wil Leapmotor ”concurrerende prijs” hanteren. Wat die prijs dan is, vertelt het merk nog niet. De volledig elektrische C10 kost trouwens € 39.050.

De concurrent

Om te kunnen concurreren met de bekendste REEV (Range Extended Electric Vehicle) moet de C10 niet veel meer gaan kosten dan € 37.000. Dat is namelijk de instapprijs van de Mazda MX-30 R-EV. Overigens komt die REEV elektrisch maar 85 kilometer ver en met een volle tank 680 kilometer. Mocht de Leapmotor inderdaad onder de 37k zitten, dan kan de C10 het de Mazda weleens lastig maken. Of kiezen wij nuchtere Europeanen toch liever voor een Aziatisch merk dat we kennen?