Goedkoopste Gallardo van Marktplaats heeft logische reden om goedkoop te zijn

De Lambo verbergt een kwaaltje.

De Gallardo is een graag geziene gast op de Autoblog-redactie. Verschillende redacteuren zijn opgegroeid met de Gallardo als dé baby-Lambo van hun generatie en als de droomauto in Need For Speed. Daarnaast staat de Gallardo voor een mooi moment in de autogeschiedenis: de overname van Lambo door Audi (VAG).

Het is dus ook niet zo gek dat dit niet het eerste Gallardo-occasionartikel op Autoblog is. Eerder bespraken we een prachtig Superleggera in de tint Grigio Telesto en daarvoor een Gallardo met 1.000 pk. Vandaag zochten we de allergoedkoopste Lamborghini Gallardo op Marktplaats op. We kwamen uit bij dit exemplaar.

Goedkoopste Gallardo op Marktplaats

De Lamborghini is gebouwd in 2006 en werd in 2018 naar Nederland gehaald. Sindsdien is het ondergebracht bij nog maar één eigenaar. Zoals het een Gallardo uit 2006 betaamt, is het er eentje van na de eerste update. De 5,0-liter V10 produceert dus 520 pk voor een topsnelheid van 315 km/u. Afgaande op de foto’s ziet de Lambo er nog topfit uit en zit de zwart metallic lak nog goed op de koets en de velgen.

Het probleem van deze Gallardo vinden we in het interieur. En nee, ik ga niet klagen over de conditie van de bekleding, want die ziet er ook nog goed uit. Nee, het euvel zit op het schermpje: de kilometerstand. Die geeft 57.995 kilometer aan. Lekker jonggebruikt zul je misschien denken, maar volgens de RDW klopt die stand niet.

In het verslag van de rijksdienst staat: ”In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor.” Dit heeft twee mogelijke redenen: de teller is teruggedraaid of er is een typefout gemaakt. Wat de reden ook is, het feit dat de RDW dit meldt maakt het voor kopers natuurlijk minder aantrekkelijk om deze Lambo op te pikken.

Wat kost de goedkoopste Lamborghini Gallardo?

De dealer uit Amsterdam heeft de zwarte Gallardo te koop staan op Marktplaats voor € 89.945. Daarmee is het op dit moment de enige Gallardo die onder de 90k kost. De eerstvolgende goedkoopste Gallardo is een stuk jonger, maar heeft wel veel kilometers op zijn teller staan. Of ga je voor het ronde getal van € 100.000 voor een Lambo uit 2006 met 83.000 kilometer ervaring?