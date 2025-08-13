Zorgt dit hete weer voor meer én zwaardere verkeersongelukken?

En waarom dan?

De weersvoorspellingen van deze week zijn vooralsnog vrijwel allemaal uitgekomen. Het is bloedje heet in Nederland met temperaturen steevast boven de 30 graden Celsius. Dat wil zeggen: meer beelden bij het journaal van thermometers, gezinnen aan het zwembad en, eh, verkeersongelukken.

Het is het je misschien ook opgevallen dat er veel heftige verkeersongelukken zijn de afgelopen dagen. Voelt het alsof er meer zware ongelukken zijn in de zomer of is dat ook echt zo?

Meer en zwaardere verkeersongelukken bij hitte

Het Belgische verkeerskenniscentrum VIAS bevestigt mijn (en misschien ook wel jouw) gevoel. Bij zonnig weer is de kans op een ongeluk 7 procent groter. Dat staat gelijk aan 8 tot 10 extra ongevallen met doden of gewonden per dag. Ook de ernst is groter: het aantal doden en zwaargewonden gaat bij warm weer omhoog met 14 procent.

Waarom?

Het VIAS geeft verschillende redenen voor de toename. Wees gewaarschuwd: de ene reden ligt nog meer voor de hand dan de ander. Zo zijn er meer kwetsbare weggebruikers in het verkeer bij warm weer. Denk aan fietsers en wandelaars die eropuit gaan wanneer de zon schijnt. Deze verkeersdeelnemers zorgen niet alleen voor meer, maar natuurlijk ook voor zwaardere ongelukken, omdat zij niet beschermd worden door een auto.

Daarnaast rijden we allemaal een stukje harder dan in andere situaties. Bij zulk warm weer is er geen mist, regen, hagel of sneeuw om je zicht te belemmeren en je daardoor wat gas terug te laten nemen. Ook is de ondergrond veiliger (zolang je niet naar Duitsland gaat) dan in de winter.

Daarnaast zegt VIAS dat weggebruikers minder geconcentreerd zijn in de zomer. Dat komt dan weer doordat je ’s avonds minder lekker slaapt door de hoge temperaturen. Niet zo lekker slapen staat bij de meeste mensen gelijk aan minder focus en een minder tof humeur. Logische verklaringen allemaal inderdaad.

Check je bandenspanning, oliepeil en koelvloeistof!

Je kunt minder gaan fietsen en wandelen en de goden verzoeken om sneeuw. Andere praktische zaken die je kunt doen om veiliger de weg op te gaan in de zomer, is zorgen voor genoeg water in de auto, het dragen van luchtige kleding (maar geen slippers!) en zorgen dat je airco goed werkt (zorg voor genoeg en verse koelvloeistof want oud spul verliest zijn werking). Dat had je ook allemaal zelf al kunnen verzinnen, toch?

Wat ook belangrijk is en minder voor de hand ligt, is zorgen voor een goede bandenspanning en oliepeil. De lucht in jouw banden wordt namelijk ook warm en zet daarom uit. Daardoor wordt de spanning hoger en groeit de kans op een klapband. Tevens is het belangrijk om je motor te voorzien van genoeg olie. Het spul zit er niet alleen om de onderdelen lekker in te smeren, maar koelt ook de motor. Vul je het oliepeil niet op tijd bij dan heb je naast slijtage ook kans op oververhitting.

In het verleden hebben we je nog meer tips gegeven voor het gebruik van je auto, waar je op moet letten en hoe je je airco optimaal gebruikt.

