Goedkoopste Giulia Quadrifoglio van NL is verrassend betaalbaar

We wisten niet dat je ze voor het geld van een nieuwe Veloce kon oppikken. De goedkoopste Giulia Quadrifoglio maakt de ideale auto een stukje bereikbaar. Helaas staat er maar eentje te koop.

Afgelopen week waren we tijdens het Autoblog Advies op zoek naar een BMW M4 of een M4-alternatief. De aanvrager in kwestie wilde graag een coupé met veel vermogen in een relatief compacte auto. Dus geen S-Klasse of iets dergelijks. Uiteraard kwamen we uit bij een, jawel, BMW M4 en de voornaamste concurrenten.

Bij de AB-adviesartikelen moet je ook altijd even kijken naar de commentsectie. Vaak staan daar hele originele ideeën tussen (waarvoor dank allen!). In dit geval was het @denniyo die een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio aanraadde! Een Giulia Q! Waarom dachten wij daar niet aan? Toegegeven, het is geen ‘coupé’, maar het is een plaatje om te zien. De M4 is een soort tweedeurs sedan, de Giulia een vierdeurs coupé. Vloeken in de kerk, maar kijk er eens naar!

Budget

Maar het grootste probleem is natuurijk het budget. Een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio zat lange tijd rond de 70-80, nieuwere exemplaren tot zelfs boven de ton. Maar dat je ze voor zo weinig kon oppikken, dat wisten we niet. Ja, dit zilvergrijze exemplaar staat te koop voor 35 mille, maar die moet nog eventjes langs een schadeherstelbedrijf. Maar dit exemplaar is helemaal heel.

Het is een model uit 2017. Sindsdien heeft ‘ie 116.638 km gelopen. Dat is op zich relatief hoog voor een Giulia Quadrifoglio als je kijkt naar de markt. Aan de andere kant, het is 23.000 km per jaar. Dus dat valt op zich nog wel mee. De auto is in 2019 naar Nederland gekomen. Gezien dit soort auto’s in Nederland bijna niet nieuw verkocht worden, is dat niet zo vreemd.

Prijs goedkoopste Giulia Quadrifoglio

De kleurencombinatie is niet bijzonder, maar Alfa Romeo geeft niet veel opties. Je kunt bij het interieur alleen keuzen uit de stiksels voor de zwarte bekleding. Die stiksels zijn in dit geval rood van kleur. Da’s wel fraai.

Maar wat betaal je dan exact voor de goedkoopste Giulia Quadrifoglio van Nederland? Nou, dat gaan wij je vertellen: 55.950 euro. Daarvoor heb je dus een sportsedan met een Ferrari 2.9 liter V6, 510 pk en een topsnelheid van 307 km/u. Daarnaast is er een achterbank met Isofix-bevestiging, airbags, automaat, Harmann Kardon-stereo én cruise control.

Dus het is een verstandige familieauto! En dat sperdifferentieel is voor papa. En een papa is toch ook familie? Interesse? De advertentie van de goedkoopste Giulia Quadrifoglio kun je hier bekijken!

