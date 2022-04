BMW M4 alternatief voor 50 mille – Autoblog Advies

Wat is het beste BMW M4 alternatief? We gaan uit het uitzoeken!

Jezelf blindstaren op een auto kan erg ontspannend werken. Je raakt bekend met een specifiek model. Alle mogelijke technische pijnpunten, mogelijkheden om ‘m naar wens af te stellen, kennis van speciale opties. Er gaat een wereld voor je open als je je keuze beperkt tot één auto. Autobloglezer Max doet dat op dit moment. Max wil namelijk heel erg graag een BMW M4.

Hij is nu aan het zoeken naar een mooi exemplaar. Hij woont nu nog in een het centrum van Rotterdam, maar Max heeft zijn appartement met overwaarde kunnen verkopen. Gefeliciteerd, Max! Aangezien hij nu samen gaat wonen (met zijn vriendin) heeft hij niet een nieuw huis nodig. Ergo, hij heeft wat extra budget beschikbaar om te steken in een nieuwe auto. Hij zit nu te denken aan een BMW M4. Leuk voor de speciale ritjes en je kunt er eventueel dagelijks mee rijden, alhoewel Max niet verwacht heel veel kilometers te gaan maken.

De wensen en eisen voor een BMW M4 alternatief van Max kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s: Land Rover Discovery 3, BMW 1 Serie Koop / Lease: Koop Budget: € 55.000 Jaarkilometrage 5.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf auto Omdat het kan Gezinssamenstelling Vriendin Voorkeuren: BMW, Audi, Duits No-Go Frans en Aziatisch

Loont importeren?

Ja, best vaak eigenlijk. Importeren heeft een paar voordelen. In Europa is er veel meer keuze. Met name in Duitsland is het aanbod Duitse auto’s enorm. Dat niet alleen, er zijn ook zat andere auto’s. De Nederlandse smaak qua auto’s is vrij behoudend. Dus als je iets origineels of bijzonders zoekt, is de kans erg klein dat je het vindt. Ja, je moet rekening houden met importkosten, maar op een dure auto valt het mee. Uiteraard kunnen we altijd een Uli aanbevelen die het voorwerk voor je doet.

Die legt de contacten, bespreekt de prijs en haalt de auto op. Dan wordt ‘ie op kenteken en naam gezet. Het enige dat je moet doen is een BPM afdracht. In veel gevallen win je daar de importkosten terug. Overigens geldt de lage prijs niet voor ALLE auto’s in Duitsland. In sommige gevallen zijn bepaalde auto’s juist goedkoper, maar dat zijn vaak uitzonderingen. Diesel cabrio’s zijn verrassend prijzig in Duitsland en niet te slijten in Nederland, bijvoorbeeld.

Welke BMW’s?

BMW M4 Coupé DCT (F82)

€ 43.990 (Dld.)

2015

70.000 km

Als je een auto zoekt met de kwaliteiten van een BMW M4, kan het lonend zijn om te kijken naar een, eh, jawel: BMW M4! Het is namelijk geen gekke gedachte dat je op deze auto uitkomt. Op dit moment is het de meest complete auto die je voor 50 mille kunt kopen. Het is een normale BMW, maar een trackday kan net zo makkelijk als een dragstrip-sessie of rondje Albert Heijn.

Het interieur is keurig, ze zijn relatief modern, je kunt er zelfs zuinig mee rijden als je je best doet. Je kunt ze met handbak krijgen, maar de automaat is heel erg goed. Voor beide valt iets te zeggen. Check ten slotte ons BMW M4 aankoopadvies voor de punten waar je op moet letten.

BMW M2 Coupé (F87)

€ 42.250 (Dld.)

2017

55.000 km

Als je iets meer fun wil, ga voor een BMW M2. De M2 is meer een ‘petrolhead’ auto. Maar is het ook het betere BMW M4-alternatief? Want nuchter beschouwd is een M4 een betere koop. De M2 is slechts 30 kilogram lichter, maar aanzienlijk kaler uitgerust. De ruimte op de achterbank is kleiner, niet relevant misschien, maar de M4 heeft meer ruimte en oh ja: je zit niet scheef in de M4.

De M2 heeft ook geen echte M-motor, daarvoor moet je een latere Competition hebben die net buiten budget vallen. De M2 is wel marginaal speelser dan de M4. Ook hier kun je kiezen uit een uitstekende automaat of een handbak. Gek genoeg past een handbak bij de M2 juist weer iets beter. Alle eventuele euvels staan beschreven in het M2 F87-aankoopadvies.

Alpina B4 Bi-Turbo Coupé Switchtronic (F32)

€ 47.990

2014

45.000 km

Het meest logische BMW M4 alternatief is natuurlijk de de Alpina B4, in dit geval de Alpina B4 Bi-Turbo Coupé. In basis is het dezelfde auto en op papier lijken ze ook sterk aan elkaar gewaagd te zijn. Toch zijn de verschillen enorm. De Alpina is veel rustiger, relaxter en comfortabeler.

Maak niet de fout door te denken dat de Alpina ook langzamer is. Dat is ‘ie niet. Op een recht stuk Autobahn haal je met gemak 300 km/u, terwijl de M4 begrensd is op 250 km/u (of optioneel 280 km/u). De Alpina is ook een stuk zeldzamer dan de M4. Nadelen? Het ziet er een beetje gewoontjes uit, je moet iedereen uitleggen dat het echt iets bijzonders is en ze zijn stevig aan de prijs.

Welke Mercedessen als BMW M4 alternatief?

Mercedes-AMG C43 Coupé (C205)

€ 49.600

2016

80.000 km

Helaas, een C63 AMG van deze generatie gaat net niet lukken in het budget. Daarvoor heb je of meer geld nodig, of moet je genoegen nemen met een sedan. Maar het was duidelijk dat het sowieso een coupé moest zijn. Dus waarom niet de AMG-Light versie als BMW M4 alternatief? De C43 is op papier een competente auto: 333 pk, automaat, vierwielaandrijving. Het zijn prima alleskunners.

Het nadeel is dat het niet heel erg veel fun is. Met een ander onderstel en een motorkuurtje kun je wat potentieel extraheren, maar ja, wil je dat doen met een auto van 50 mille? Zie het als een veilige optie. Qua uiterlijk is ‘ie overigens nog heel erg fris. Dus je rijdt niet direct in een oud model.

Mercedes-Benz C63 AMG Coupé (C204)

€ 43.450

2012

60.000 km

Met deze Mercedes rijd je overduidelijk wel in een oud model. De C63 van deze generatie is heel eventjes geleverd als coupé. Alleen al om de motor, is deze auto zijn geld waard. De 6.2 V8 is een namelijk absolute heerlijkheid. Niet alleen qua vermogen of koppel, maar ook hoe die het levert. Met geluid, getril en veel gebrul. Daarbij zijn er alleen maar voordelen qua karakter.

Omdat er geen turbo is, heb je ook een goede gaspedaalrespons. Qua rijbeleving is de automaat duidelijk iets ouderwets, om te sturen zijn het geweldige hooligans. Op een trackday zul je niet de snelste tijd neerzetten, maar wel de meeste bochten dwars nemen. Naast banden zijn er nog meer kosten die je zult moeten begroten, alle aandachtspunten kun je bekijken in het Mercedes C63 W204 aankoopadvies.

Mercedes-Benz E500 Coupé (C207)

€ 35.490

2015

55.000 km

Als een C-Klasse AMG net even te ordinair is, maar je wel een Duits Dikschiff wenst, kijk eens naar de E500 Coupé. Deze staat op hetzelfde platform als bovenstaande C63, maar het karakter kan bijna niet anders zijn. In dit geval heb je een elegantere koets en een heel andere V8. Een relaxte 4.7 met koppel te over. Met 407 pk heb je ook genoeg vermogen.

Je kunt daar vrij eenvoudig 500 pk van maken, dit blok staat nogal ‘bescheiden’ afgesteld. Geweldige auto als je meer op de Autobahn wil knallen in plaats van de Nürburgring. Zeer gunstig geprijsd op het moment, bovendien. Nog mooier, qua aandachtspunten valt het mee, getuige het Mercedes E-Klasse Coupé-aankoopadvies.

Dit kun je ook nog overwegen als BMW M4 alternatief:

Audi RS5 Coupé (8T, B8)

€ 46.950

2014

55.000 km

We wilden naar de een TT-RS kijken, maar je zit dan net tussen het huidige en het vorige model in. In het budget zouden wij gaan zoeken naar de mooiste RS5 van de eerste generatie. Je kunt hele late facelift-exemplaren op de kop tikken. De RS5 heeft een geweldige V8 met 450 pk in een van de fraaiste koetswerken die het merk ooit heeft gemaakt.

De rij-ervaring is wat ambivalent, je hebt een hypernerveus toerenmonster met een alerte bak. De besturing is weer iets afstandelijk, terwijl het chassis vrij hard is. Deze RS5 is perfect als je er elke dag mee wil rijden, ook in de regen en in de winter. Het potentieel is namelijk altijd beschikbaar. Fraai interieur ook. Er zijn wel wat punten waar je op moeten letten bij aanschaf, die passeren de revue in ons Audi RS5 aankoopadvies.

Porsche 911 Carrera Coupé (997)

€ 54.950

2008

50.000 km

Bij het maken van dit advies kwam @wouter binnen en hij bevestigde het nogmaals: kies de mooiste 911 die in het budget past. In dit geval vonden we een kale instapper. Maar de ervaring heeft ons geleerd dat een kale instap-911 een heel erg fijn smaakje is. In dit geval gaat het om een Carrera met handbak.

Het mooie van een 911 is dat het een échte sportwagen is. Zeker deze facelift-versie van de 997. De laatste 911 met hydraulische besturing én indirecte inspuiting. Zijn er aandachtspunten? Jazeker, daar lees je alles over in ons Porsche 997 aankoopadvies.

Cadillac ATS-V Coupé

€ 41.990

2016

15.000 km

We weten het, het is niet Duits. Maar deze auto is wel ontwikkeld op een Duits circuit. Als je toch een gave auto wil importeren, kijk eens naar deze. De Cadillac ATS-V is een schromelijk onderschatte auto. In de VS koopt men liever een sterkere (en goedkopere) Muscle Car. Of een Duitser. Dat is zonde, want deze ATS-V is misschien wel beter dan de M4. Althans, als het aankomt om het rijden schijnt deze auto op eenzame hoogte te staan.

Nieuw is dit bijzondere BMW M4 alternatief misschien een hele gok, maar met een jong gebruikt exemplaar kun je een gokje wagen. Ook hier moet je uitleggen wat je rijdt, maar voornamelijk omdat men heel benieuwd is. Niet omdat je onopvallend door het verkeer heengaat. Qua prijzen goed te doen, maar de recente bouwjaren betekenen dat je nog wel wat BPM zal moeten afdragen.

YOLO (en dit mis je door de no-go)

Nissan GT-R Black Edition (R35)

€ 54.900

55.000 km

2011

Dit mis je door de no-go. Een absolute Yolo! Voor het geld kun je ook op zoek naar een waar icoon: de Nissan GT-R. In het budget zijn er namelijk originele exemplaren te vinden. Onze tip is om ietsje door te sparen voor een versie van na de eerste facelift. Die hebben meer vermogen en zijn nog wat sneller. In dit lijstje is deze auto niet iets sneller, maar veel sneller. Het is niet dat een GT-R geen sensaties biedt of makkelijk is om te rijden. Het is een heel intense ervaring. Het interieur is duidelijk niet zo vooruitstrevend als het uiterlijk en de prestaties, maar het is gewoon prima. Uiteraard hebben we ook een Nissan GT-R aankoopadvies voor je.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!