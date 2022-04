M3 stationwagon komt telkens dichterbij (en zo klinkt ‘ie)

Hopelijk hoeven we niet meer te lang te wachten op de M3 stationwagon.

Ze flikken het maar toch eventjes bij BMW. Binnenkort komt namelijk het antwoord op al je vragen in de vorm van de BMW M3 Touring. Een premium D-segment stationwagon met vierwielaandrijving en een dikke motor. Een compleet nieuw recept voor BMW, maar niet voor merken die al langer succes hebben met deze configuratie. Ja, precies: Audi deed het met de RS2 al voor in de jaren ’90.

Het is niet dat BMW er nooit bij stil heeft gestaan (ze hebben immers diverse prototypes gebouwd ooit), maar ze krijgen de businesscase niet rond voor een M3 stationwagon. Bij Audi is het precies andersom. Een Audi RS sedan is niet aan de straatstenen te slijten, maar voor de Avants staan ze in de rij.

Nieuwe tactiek

Maar BMW heeft nu een nieuwe tactiek: teasers, prologen, warmhoudertjes en aankondigingen. Vandaag is het weer zover. Ditmaal met bewegende beelden én geluid van de auto. Kijk, dat schiet al een beetje op.

In dit geval gunt BMW ons een kijkje in de ontwikkeling van de M3 stationwagon. Natuurlijk, het klinkt vrij makkelijk. Je pakt de techniek van de M3 en monteert dat in een 3 Serie Touring. Echter, zo simpel is het niet. Die 3 Serie Touring-onderdelen zijn gemaakt op een maximum snelheid van 250 km/u, terwijl de M3 aanzienlijk sneller is.

Een leuk voorbeeldje haalde collega @bart aan met de Alpina B3 Touring. Het panoramadak was namelijk niet bestand tegen die snelheden en klapte eruit. Daarom heeft de B3 Touring – als je ‘m met panoramadak bestelt – een lipje ervoor om de wind eromheen te geleiden.

M3 stationwagon alleen als Competition

Ondanks dat de auto voorlopig nog niet officieel is, weten we al een paar dingen. Zo komt de auto er na de facelift. Dus met het nieuwe interieur dat we ook kennen van de BMW i4. De motor zal de S58B30T0 zijn die we ook kennen uit de M3 sedan.

In dit geval kun je alleen kiezen voor de Competition met automaat en vierwielaandrijving. Natuurlijk, een handbak met achterwielaandrijving zou nog gaver zijn, maar niemand – op Chris Harris na – zal zo’n uitvoering bestellen.

Meer lezen? Deze 11 geweldige stationwagons hadden er moeten komen!