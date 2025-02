Mercedes: baby g-klasse in de maak

Een kleine Mercedes g-klasse is officieel in de maak. Met kleine letter g.

Kun jij je de laatste generatie Suzuki Jimny nog voor de geest halen? De offroader kreeg de bijnaam Baby G-klasse en er verschenen zelfs ombouwkitjes voor de Japanner. Helaas had deze generatie Jimny een kort bestaan in Europa door strenge milieuregels.

Mercedes zal wel gegruweld hebben van die bijnaam. Waarom komen ze dan zelf niet met een kleinere G-klasse? Het iconische model dat al decennia lang meedraait heeft het altijd op eigen kracht gedaan. Bij een succesvolle tv-serie zie je vaak een spin-off verschijnen om het concept verder uit te melken. Mercedes zou hetzelfde kunnen doen door een kleine G-klasse te lanceren.

baby g-klasse

Zo’n baby G zit nog altijd in de pijplijn. Dat zegt het merk tijdens de presentatie van de jaarcijfers. De legendarische G-klasse familie krijgt er uitbreiding bij door middel van een kleine modelvariant, aldus het Duitse automerk.

In een plaatje van de product line-up is de kleine G-klasse voor het eerst officieel te zien. Mercedes durft er niet eens een hoofdletter aan te verbinden. De Mercedes g-klasse is daarmee een voorlopige naam. Het uiterlijk en de aandrijflijn is een geheim. Het enige wat je op het plaatje ziet is een verkleinde G-klasse, ingepakt als een cadeautje.

Schattig hoor. De G-klasse is toch een icoon. Helaas onbereikbaar voor de meeste mensen, want een nieuwe of jong gebruikt exemplaar scoor je niet voor onder de ton.

Aan Mercedes de deftige taak om er een echte G van te maken. Dat is geen eenvoudige opgave. De robuuste looks passen bij de grootte van de auto. Als je dat kleiner gaat maken moet je niet oppassen dat het een lullig resultaat wordt. De Suzuki Jimny was de perfecte combi tussen schattig en stoer. Als Benz dat voor elkaar krijgt met de kleine g-klasse, dan zeggen we kom maar op met dat ding.