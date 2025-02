TechArt Magnum is terug: 1.100 Nm en 350 km/u

350 km/u in een Porsche Cayenne? Dat doe je met de nieuwe TechArt Magnum.

In de wereld van tuning is TechArt een gevestigde naam en Magnum associeer je natuurlijk met de Cayenne. Ook met een lekker ijsje, maar zeker de Porsche Cayenne. Als het goed is moet je namelijk denken aan die foute omgebouwde exemplaren die eigenlijk echt niet meer kunnen. Nou, neem dat beeld in je hoofd en voeg er een huidige Cayenne bij.

Tadaa, de vijfde generatie TechArt Magnum is een feit. De Duitse tuner heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om van dit een kanon op wielen te maken. Deze Cayenne moet je de Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G63, Defender Octa, Bentley Bentayga, Aston Martin DBX707 en weet ik het allemaal doen vergeten. Dit is de overtreffende trap. Op het gebied van uiterlijk, maar zeker op het gebied van performance!

350 km/u, maar dat mag niet

TechArt heeft met de nieuwe Magnum echt alles op alles gezet om iets bijzonders neer te zetten. De V8 in de Cayenne levert tot 930 pk en je hebt maar liefst 1.100 Nm koppel tot je beschikking. De topsnelheid? 350 km/u. Of nou ja, TechArt heeft de top elektronisch begrensd op 330 km/u, maar in principe kan de SUV 350 blazen. Een 0-100 tijd van 2,6 seconde is minstens zo indrukwekkend.

Het uiterlijk? Ja, typisch TechArt en typisch Magnum. Met een bodykit, heel veel. carbon en scherpe onderdelen is dit moeilijk te missen op je netvlies. De tuner omschrijft onder meer de Daytona III wielen in 23 inch als brutaal en gedurfd. Het is dat ze het zelf zeggen. Want dat is inderdaad de perfecte omschrijving voor zo’n uitgesproken design.

Dat maximum vermogen is alleen te krijgen op de dikste Cayenne, de Turbo GT. Ook voor de overige motoriseringen heeft TechArt een pakketje paraat met de Magnum. De Cayenne S levert 564 pk en 720 Nm. Voor de Cayenne Turbo E-Hybrid mag je 800 pk en 1.040 Nm koppel verwachten.

Bel naar uw lokale TechArt dealer om je Porsche Cayenne om te bouwen naar een vijfde generatie Magnum. Of doe het gewoon niet.