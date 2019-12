Goedkope Cybertruck uitgesteld naar 2022

Hebben ze de auto niet te vroeg onthuld?

De Tesla Cybertruck is een auto waar iedereen wel een mening over heeft. Een zeer polariserende auto. Met name op YouTube is heeft iedereen er wel een mening over. Knap dat Tesla het breder kan trekken dan ‘alleen auto’s. Ook de Tech-community, Groene Brigade en Life-style bloggers hebben het erover.

Heel erg slim, natuurlijk. Maar de hype is natuurlijk zwaar overtrokken. We hebben het hier natuurlijk over een Concept Car, niet eens een prototype. De Cybertruck is bedoeld om de boel wakker te schudden. Het is onmogelijk dat de Hypertruck ongewijzigd in productie gaat. Denk aan verplichte items als ruitenwissers en buitenspiegels, maar ook voetgangersprotectie zal nog wel een dingetje kunnen worden. Ook staat de auto nog (lang) niet in de showrooms.

Ook verfrissend dat Tesla nu het groene imago van zich heeft afgestoft. Een zware pickup is altijd pure energieverspilling. Of het ding nu elektrisch is of niet, het is verspilling en dus bij voorbaat milieuonvriendelijk. Stelen met schone, gewassen handen is alsnog diefstal. Laatste wat we even moeten aanpakken: de aanbetaling. Dat zijn geen aanbetalingen. Het is gewoon een vrij prijzige petitie met liefdeverklaringen van fanboys. Aangezien je de zeer lage aanbetaling elk moment kunt terugvorderen, is er dus niet echt sprake van een aanbetaling.

Zeker niet omdat het nieuws ons ter ore is gekomen dat de Cybertruck nu al is uitgesteld. Tijdens de vloeiend verlopend introductie van de Cybertruck werd er aamngegeven dat de Single-motor en Dual-motor modellen in 2021 zouden komen en de Tri-motor in 2022. Eerst de goedkope uitvoeringen, dan de dure. Dat is niet logisch. Dat vond Tesla ook, dus ze hebben deze dat omgedraaid, zo meldt Business Insider. De Tri-Motor komt dus halverwege 2021, de goedkopere versie met enkele motor aan het einde van 2022, over drie jaar dus.

Op zich logisch, want met de Model 3 deed Tesla dat ook. Eerst de dure uitvoeringen met veel marge, later pas de goedkopere modellen. Net als met de Audi Q3 35 TFSI dus. Wat dat betreft is Tesla net een autofabrikant. Ze brengen hun concept cars alleen als productiemodellen. Gezien de periode moet je er niet gek van op kijken dat er nog het een en ander wijzigt voordat het apparaat eindelijk in productie gaat.