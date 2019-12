Richt een nieuw A-Team op met deze rally bus

Nu nog even een paar oneervol ontslagen voortvluchtige miliairen zien te vinden.

Als het gaat om bestelwagens, dan is de keuze iets minder reuze als je een sportiever ingestelde automobilist bent. Bestelwagens zijn voornamelijk ontworpen om veel te kunnen vervoeren. Het liefst zo betrouwbaar en zuinig mogelijk. Rijeigenschappen, prestaties en vermogen staan nu eenmaal op een lager plan.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets te vinden is. Soms doet een fabrikant iets geks. Soms omdat ze ergens markt in zien of juist om een beetje aandacht te vestigen op het seriemodel dat wél gewoon te bestellen is. Soms biedt een fabrikant via een accessoirelijn wel sportieve upgrades aan, maar stel je daarbij niet te veel voor. Gelukkig zijn er altijd nog aftermarktet tuners die zich bezighouden met het beter maken van auto’s.

Eentje die we wel vaker voorbij zien komen is MS-RT. Dit Britse bedrijf richt zich voornamelijk op Ford Transit. Dat is natuurlijk erg logisch. In het Verenigd Koninkrijk is men behoorlijk gek van auto’s en houdt men ervan om achteraf nog dingen aan hun trots te verspijkeren. Ook is de Ford Transit verreweg de best verkochte bedrijfswagen van het Verenigd-Koninkrijk. Simpele rekensom.

Nu heeft MS-RT een model in de aanbieding die perfect is voor mensen die een particuliere bedrijfswagen zoeken, de MS-RT R185. Dankzij de enorme ruimte heb je nog altijd de praktische voordelen van een bestelauto, maar het is een dubbele cabine, waardoor de familie ook mee kan komen! Mocht je meer ruimte nodig hebben, kun je deze snel uitziende Transit ook krijgen met een lange wielbasis.

De MS-RT R185 is altijd gespoten in het donkergrijs en voorzien van rode details. Daarmee heeft de auto wel een klein beetje een ‘Das A-Team’-vibe over zich heen. De velgen komen van OZ en worden in hoogglans zwart gespoten. Pièce de résistance is natuurlijk de bodykit. Als Ford een Transit RS zou maken, zou die eruit zien als deze MS-RT R185. Die 185 staat voor het aantal pk’s, wat niet echt bizar veel is, gezien het heldhaftige uiterlijk. Er worden slechts 40 van gebouwd, naar keuze wordt de ‘R185’ geleverd met een handbak of automaat.