Kia lanceert vijf brute bakken in één keer

Dat doen ze goed bij Kia, dat gewoon vijf brute bakken tegelijkertijd lanceert. Ze zijn nog revolutionair ook én gaan in productie.

Wie had gedacht anno 2024: Kia is een merk dat blijft verrassen. Nee, we gaan het niet hebben over een jong en dynamisch bedrijf met jonge mensen voor jonge mensen die een bijzondere levensstijl erop nahouden. Da’s natuurlijk je reinste Marketing-kolder. Als we gewoon kijken naar de producten, doen ze het uitstekend.

Kwalitatief zit het prima in elkaar en het ziet er tegenwoordig best geinig uit, zonder dat het de wereld kost. Goed voor elkaar. Nu Kia zijn personenwagen-range behoorlijk voor elkaar heeft, gaat het verder met bedrijfswagens.

5 nieuwe bedrijfswagens van Kia

Tegenwoordig werken veel autofabrikanten met elkaar o het gebied van bedrijfswagens. Dit zorgt ervoor dat er een enorme overlap is, met name bij Stellantis dat óók nog eens samenwerkt met Stellantis. Kia is niet een merk dat je in verband brengt met bestelwagens. Ja, je had ooit de Kia Pregio, waarvan je ook een RS-versie had. Helaas stond RS voor ‘nog kaler dan de LS’. Maar nu heeft Kia dus een complete range, de ‘PV’-serie.

Ondanks dat ze vijf modellen onthullen, gaat het er eigenlijk om drie: de PV1, PV5 en PV7. Van die PV5 laat Kia dan weer 3 versies zien, dus vijf nieuwe modellen op je ontbijtbord vandaag!

Ze staan allemaal op het nieuwe PBV-platform (Platform Beyond Vehicle). Dat platform kun je zien als een soort skateboard met cabine, waarop je dan allerlei verschillende carrosserieën achter kunt zetten. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Revolutionair

Het revolutionaire zit ‘m er in dat je kan wisselen van opbouw nadat de auto is afgeleverd. Middels krachtige magneten zit de opbouw vast. Dus dat kan een laadcabine zijn, een pick-up laadbak of een personencompartiment.

Naast de PV5 is er dus ook een PV1 en PV7. De PV1 is een piepklein wagentje met een bijzonder kleine draaicirkel. Deze auto is interessant op grote bedrijfsterreinen en koste afstanden in stedelijke omgevingen.

De Kia PV7 is juist een enorm apparaat dat lijkt te moeten concurreren met auto’s zoals de Volkswagen Crafter. Net als de kleinere modellen moeten we een hoedtik uitdelen aan de ontwerpers. Gezien het feit dat functionaliteit voorop staat, is er maar een beperkte hoeveelheid ruimte voor creativiteit. Alle bussen lijken dan ook op elkaar. In dit geval is er zowaar een herkenbare Kia-voorkant op gezet.

2025

Uiteraard is het wel even afwachten hoe de daadwerkelijke productiemodellen eruit zullen gaan zien. Bij de vertaalslag van concept naar productie gaat er weleens wat originaliteit verloren, zullen we maar zeggen.

Productieplannen zijn er ook! Jazeker! De Kia PV5 gaat in 2025 in productie. Kia is op dit moment bezig met de bouw van een productiefaciliteit waar er dan jaarlijks zo’n 150.000 exemplaren van van de band rollen. We kunnen niet wachten totdat de leesmap bezorgd wordt in zo’n kekke Kia EV1.