Lightyear laat schuld van 230 miljoen Euro achter

Lightyear laat een schuld achter die ze in geen lichtjaren meer terug gaan betalen.

Bíjna hadden we een nieuw Nederlands Tesla gehad. Dat was althans wel de insteek van de mensen achter Lightyear. Een projectje dat op de technische universiteit begint naar de markt brengen, kan soms heel lucratief zijn. En weinig initiatieve leken op een gegeven moment kansrijker of potentieel lucratiever dan Lightyear. Er waren geloofwaardige concepten, heldere plannen en een enthousiast team.

Maar ja, een automerk opzetten is niet voor de fainthearted. Talloze indrukwekkende mensen hebben het geprobeerd en er zich aan vertild. En dan kennen wij alleen nog de mensen die ver kwamen en uiteindelijk faalden. De meesten halen het natuurlijk niet eens tot dat stadium. Om te illustreren hoe moeilijk het is: zelfs Victor ‘eyeballs’ Muller kreeg het allemaal niet bolgewerkt.

Helaas ging ook Lightyear de bietenbrug op. Plannen om een doorstart te maken kwamen ondanks hulp van heinde en verre niet van de grond. BNR sprak nu met de curator van het merk, die een licht werpt op hoe groot de financiële krater is die achterblijft.

Aan het eind van de rit resteert een schuld van zo’n 230 miljoen, die in principe niet meer terugbetaald gaat worden. Balen voor de investeerders natuurlijk. Maar ja, dat is het risico wat je neemt als je in een dergelijk project je geld steekt. VDL zal wel blij zijn dat zij niet ingestapt zijn. Aan de andere kant: dan hadden ze nu tenminste wel een paar auto’s kunnen maken in Born…Waarvan akte.